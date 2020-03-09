الأنبوبة انفجرت.. مصرع سيدة وإصابة شخصين في حريق بسوهاج

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٧ م

حريق _ أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب شخصين آخرين في حريق منزل بقرية كوم بدار بدائرة مركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج. اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مركز شرطة المنشاة يفيد بنشوب حريق ووجود متوفاة ومصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين من التحريات اندلاع حريق في منزل مكون من طابقين ملك ناصر عبداللاه عرابي، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.