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دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٩ م
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة صباحية رياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري. وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فيكون الطقس معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وأما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيكون معتدلا نهارا بارد ليلا، مع شبورة صباحية ورياح معتدلة. ويسود طقس مائل للحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، أما في شمال الصعيد فيكون مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما عن جنوب الصعيد فيكون شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى
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رئيس الوزراء: منع أي فعالية تتضمن تجمعات لمواجهة كورونا

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القيادة والشبورة

شبورة صباحا برودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد السبت مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا بجانب تكون شبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى، أما على الوجه البحرى فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فالطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة صباحا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فمعتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة.
استمرار موجة الطقس البارد على القاهرة-5

دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، بينما يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. فيما يسود طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، حار نهارا على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة. وتنشط الشبورة الصباحية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
طقس-برد-الشتاء (1)

دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافيء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على أغلب الأنحاء، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.
طقس (3)

شديد البرود ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، تصاحبه شبورة صباحا وشوائب عالقة، معتدل على السواحل الشمالية الغربية نهارا يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد نهارا، حار على جنوب الصعيد نهارا، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
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