رسالة من السيسي لخادم الحرمين يسلمها شكري لنظيره السعودي

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٤ م

سلم وزير الخارجية سامح شكري، خلال مباحثاته اليوم الإثنين، بالرياض مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على "تويتر"، خلال زيارته ??للمملكة العربية السعودية??، "الوزير ??شكري?? يُسلم نظيره السعودي الأمير ??فيصل بن فرحان آل سعود?? رسالة السيد رئيس الجمهورية إلى خادم الحرمين الشريفين".

وكان شكري قد وصل، في وقت سابق، إلى الرياض في إطار الجولة العربية التي يقوم بها حاليا والتي زار خلالها الأردن والعراق والكويت، كما تشمل الجولة، سلطنة عُمان والبحرين والإمارات.

ويقوم وزير الخارجية، خلال الجولة، بتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى قادة تلك الدول الشقيقة.