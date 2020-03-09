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رسالة من السيسي لخادم الحرمين يسلمها شكري لنظيره السعودي

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٤ م
السيسي
السيسي
سلم وزير الخارجية سامح شكري، خلال مباحثاته اليوم الإثنين، بالرياض مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على "تويتر"، خلال زيارته ??للمملكة العربية السعودية??، "الوزير ??شكري?? يُسلم نظيره السعودي الأمير ??فيصل بن فرحان آل سعود?? رسالة السيد رئيس الجمهورية إلى خادم الحرمين الشريفين".

وكان شكري قد وصل، في وقت سابق، إلى الرياض في إطار الجولة العربية التي يقوم بها حاليا والتي زار خلالها الأردن والعراق والكويت، كما تشمل الجولة، سلطنة عُمان والبحرين والإمارات.

ويقوم وزير الخارجية، خلال الجولة، بتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى قادة تلك الدول الشقيقة.

 

مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: منع أي فعالية تتضمن تجمعات لمواجهة كورونا

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.
فيروس- كورونا (3)

«الثقافة» تعلق جميع الأنشطة والفعاليات خوفا من تفشي كورونا

قررت وزارة الثقافة تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراء احترازي وقائي وذلك حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد. وذكرت وزارة الثقافة، في بيان اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
طقس-حار (7)

دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة صباحية رياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري. وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فيكون الطقس معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وأما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيكون معتدلا نهارا بارد ليلا، مع شبورة صباحية ورياح معتدلة. ويسود طقس مائل للحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، أما في شمال الصعيد فيكون مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما عن جنوب الصعيد فيكون شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
نبيلة-مكرم (2)

«الهجرة» تطلق آلية للتواصل مع المصريين العالقين بسبب كورونا

وجهت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتشكيل فريق عمل يعمل على مدار الساعة لاستقبال رسائل المواطنين وطلباتهم وذلكً في إطار دور وزارة الهجرة المعني برعاية المصريين في الخارج ومتابعة مشاكلهم واحتياجاتهم، وفي ضوء ما يشهده العالم حاليا من إجراءات لمحاربة انتشار فيروس "كورونا" ومنها إيقاف الطيران أو طلب تقديم شهادات صحية أو خلاف ذلك من إجراءات، وحرصا على التواصل مع المصريين العاملين بالخارج العالقين في الخارج ويرغبون في العودة للوطن أو في العودة إلى جهة عمله بالخارج.
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السيسي (2)

رسالة من السيسي لأمير الكويت بشأن مفاوضات سد النهضة

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير الكويت، وسلمه رسالة من السيسي بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، معربا عن تقدير مصر لموقف الكويت خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية والذي دعمت خلاله صدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.
انتصار- السيسي-تقدم -واجب -العزاء (2)

انتصار السيسي تُقدم العزاء لسوزان مبارك بمسجد المشير

حرصت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تقديم واجب العزاء، للسيدة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، والمقام مساء اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس. كان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، نشر مساء اليوم الجمعة، وصية والده في فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما أوفد السيسي، العميد شريف أحمد رشدي حسن، للتعزية في وفاة راجية محمود عمر مكرم، حفيدة الزعيم عمر مكرم، وإبلاغ أسرتها خالص تعازيه ومواساته.
وزارة الخارجية

الخارجية: السيسي يعتبر حقوق الإنسان مكونا هاما في التنمية الشاملة

أكد السفير إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر حقوق الإنسان مكوناً هاماً في استراتيجية التنمية الشاملة، ولديها قناعة ذاتية بمحورية بناء الإنسان، وإرادة سياسية أكيدة لبناء دولة سيادة القانون، كما تولي أهمية متساوية لكافة الحقوق. جاء ذلك فى كلمة مصر التى القاها مساعد الوزير اليوم الإثنين، أمام الشق رفيع المُستوى للدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان والتي تعقد حالياً بمدينة جنيف السويسرية.
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