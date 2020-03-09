«الثقافة» تعلق جميع الأنشطة والفعاليات خوفا من تفشي كورونا

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٠ م

كورونا

قررت وزارة الثقافة تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراء احترازي وقائي وذلك حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد. وذكرت وزارة الثقافة، في بيان اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين على خلفية خطر انتشار فيروس كورونا.



