تفاصيل مصرع 4 من العناصر الجنائية بمحيط بحيرة المنزلة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٩ م

المضبوطات

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام تواجد 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والهاربين من عدد 33 قضية "اتجار فى الأسلحة والمخدرات -سرقة – شروع فى قتل" بأحد المنازل بمحيط بحيرة المنزلة بالدقهلية.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف مكان تواجد المذكورين بمعرفة قوات البحث الجنائى والأمن المركزى وتبادل إطلاق النيران معهم، ما أسفر عن مصرعهم وإصابة مُجند من قطاع الأمن المركزي. وعثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين، رشاش، طبنجة، عدد 13 خزينة، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وسلاحين أبيض، و5 كيلو جرام