جريمة

تفاصيل مصرع 4 من العناصر الجنائية بمحيط بحيرة المنزلة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٩ م
المضبوطات
المضبوطات
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام تواجد 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والهاربين من عدد 33 قضية "اتجار فى الأسلحة والمخدرات -سرقة – شروع فى قتل" بأحد المنازل بمحيط بحيرة المنزلة بالدقهلية.
وبتقنين الإجراءات تم استهداف مكان تواجد المذكورين بمعرفة قوات البحث الجنائى والأمن المركزى وتبادل إطلاق النيران معهم، ما أسفر عن مصرعهم وإصابة مُجند من قطاع الأمن المركزي. وعثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين، رشاش، طبنجة، عدد 13 خزينة، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وسلاحين أبيض، و5 كيلو جرام
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مكتب-النائب-العام

وقف البصمة الأبرز.. 4 تعليمات للنيابة لمواجهة كورونا

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، 4 تعليمات لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد داخل النيابات بمختلف أنحاء الجمهورية، وقرر بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وإلزام كافة النيابات باتباع التقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز المتهمين وتعقيمها إن لزم الأمر، بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وبعد إخطار إدارة النيابات لتحمل المصاريف.
وزارة-الداخلية

الداخلية: تعليق الزيارات بجميع السجون 10 أيام لمواجهة كورونا

قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام إعتباراً من باكر الثلاثاء الموافق العاشر من مارس، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء. وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد .. وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

الأنبوبة انفجرت.. مصرع سيدة وإصابة شخصين في حريق بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب شخصين آخرين في حريق منزل بقرية كوم بدار بدائرة مركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج. اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مركز شرطة المنشاة يفيد بنشوب حريق ووجود متوفاة ومصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين من التحريات اندلاع حريق في منزل مكون من طابقين ملك ناصر عبداللاه عرابي، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.
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كواليس الحكم على المتهمين في قضية «قطار محطة مصر»

تود المحكمة أن تقدم لحكمها وقد أسدلت الستار على الواقعة التي اهتزت لهولها قلوب المصريين، ودمعت عيونهم على أُناس كتب القدر أن يكونوا من ضحايا الإهمال الجسيم دون جريرة اقترفوها، سوى أنهم وضعوا ثقتهم في مرفق الحديد، واعتاد المجتمع المصري أن يعيش وآخرين هول الكوارث القومية بهيئة السكك الحديد. بهذه الكلمات بدأ المستشار الدكتور جابر المراغي كلمته قبل النطق بالحكم على 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث قطار محطة مصر". وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة علاء فتحي سائق القطار بالسجن 15 سنة وإلزامه برد 8 ملايين جنيه و800 ألف جنيه.
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وزارة-الداخلية

الداخلية: تعليق الزيارات بجميع السجون 10 أيام لمواجهة كورونا

قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام إعتباراً من باكر الثلاثاء الموافق العاشر من مارس، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء. وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد .. وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.
انتشال غريق - أرشيفية

انتشال جثة طالب طب مات غارقا في مياه الدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، من انتشال جثمان شاب في العقد الثاني من العمر، مقيم بمنطقة منية سندوب بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، إذ عثر عدد من الأهالي على جثمانه بمياه منية سندوب في قرية برق العز في الدقهلية. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في المنصورة.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

الشرطة تداهم بؤر الكيف والسلاح في أسيوط

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بقرية الزاوية بدائرة مركز شرطة أسيوط، أسفرت عن ضبط 7 متهمين لخمسة منهم معلومات جنائية مسجلة عقب استهدافهم بمنازلهم بذات القرية فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
الاعدام (1)

بسبب صورة فتاة.. إعدام شخصين والسجن لـ5 آخرين في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين جمال الشريف ومحمود شوقي موافي، بمعاقبة شخصين بالإعدام شنقًا، و السجن 15 سنة لـ5 آخرين، بتهمة قتل 3 أشخاص في دشنا، بسبب خلافات على نشر صورة فتاة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمركز دشنا شمالي قنا. أحداث القضية تعود إلى أواخر شهر يوليه من عام 2017، إذ تلقت الأجهزة الأمنية بمحافطة قنا إخطارا بمقتل 3 أشخاص بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا فى إثر إطلاق النيران بين عائلتين بالقرية.
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