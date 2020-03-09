الجونة يتعادل مع الإسماعيلي وسط قرارات مثيرة من الفار

تحرير:علي الزيني ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٨ م

الإسماعيلي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الإسماعيلي ونظيره الجونة التى أقيمت مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، فيما جاء الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة. الجونة كاد يسجل هدف التقدم في الدقيقة الأولى بعدما انفرد أحمد ياسر ريان، الذي سدد كرة، أبعدها باهر المحمدي من على خط المرمى قبل أن يصطدم في القائم، وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه، لكن مدافع الإسماعيلي، لم يستطع أن يستكمل المباراة، ليشارك إبراهيم أبو اليزيد بدلا منه.

وفي الدقيقة 16 سجل أحمد ياسر ريان هدف التقدم، بعدما انفرد بحارس المرمى، ويسدد الكرة في الشباك، ويعلن تقدم الضيوف، قبل أن يلغي الحكم الهدف بداعي التسلل ليعود لتقنية الفيديو VAR، لتؤكد قرار الحكم المساعد وائل شعبان بإلغاء الهدف. وفي الدقيقة 54 سجل الإسماعيلي هدفًا عن طريق الأوغندي كادو لكن الحكم المساعد