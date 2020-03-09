رياضة

الجونة يتعادل مع الإسماعيلي وسط قرارات مثيرة من الفار

تحرير:علي الزيني ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٨ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الإسماعيلي ونظيره الجونة التى أقيمت مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، فيما جاء الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة. الجونة كاد يسجل هدف التقدم في الدقيقة الأولى بعدما انفرد أحمد ياسر ريان، الذي سدد كرة، أبعدها باهر المحمدي من على خط المرمى قبل أن يصطدم في القائم، وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه، لكن مدافع الإسماعيلي، لم يستطع أن يستكمل المباراة، ليشارك إبراهيم أبو اليزيد بدلا منه.
وفي الدقيقة 16 سجل أحمد ياسر ريان هدف التقدم، بعدما انفرد بحارس المرمى، ويسدد الكرة في الشباك، ويعلن تقدم الضيوف، قبل أن يلغي الحكم الهدف بداعي التسلل ليعود لتقنية الفيديو VAR، لتؤكد قرار الحكم المساعد وائل شعبان بإلغاء الهدف. وفي الدقيقة 54 سجل الإسماعيلي هدفًا عن طريق الأوغندي كادو لكن الحكم المساعد
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ليستر سيتي

ليستر سيتي يقسو على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا كبيرًا على نظيره أستون فيلا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "ووكر"، من مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الثعالب رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن فريق مانشستر سيتي، الذي يحتل الثاني، في المقابل تجمد رصيد أستون عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بفارق أربع نقاط عن نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير.
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مورينيو يتلقى صدمة قبل مواجهة لايبزيج بدوري الأبطال

تلقى توتنهام الإنجليزي، ضربة موجعة قبل مواجهة لايبزيج الألماني، المقرر إقامتها في العاشرة مساء غدًا الثلاثاء، على ملعب ريد بول ارينا، ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. وأعلن النادي الإنجليزي، عن إصابة ستيفن بيرجوين في الكاحل الأيسر، ولم يحدد النادي مدة غياب المهاجم الهولندي الجديد للسبيرز، إلا أنه أكد "سيخضع لفترة طويلة من التأهيل"، قبل أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي، بعد تعرض للإصابة خلال مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي، قبل أن يخضع للفحص الطبي اليوم، الذي أكد غيابه لفترة طويلة.
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علي معلول: شخصية الأهلي ظهرت في مواجهة صن داونز

أكد علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن فريقه سيواجه فريقًا كبيرًا، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو فريق الوداد المغربي الذي يقوده الإسباني خوان جاريدو، الذي سبق له مقابلة الأهلي في النسخة الحالية من دوري الأبطال أثناء توليه قيادة فريق النجم الساحلي. وقال معلول إن فريق الوداد من الفرق المميزة في قارة إفريقيا، ومواجهة الفريقين في نصف النهائي ستكون صعبة على الطرفين، والأهلي أمامه الوقت الكافي للتحضير لهذه المباراة، ولكن تركيزنا الآن ينصب على مباريات الدوري العام من أجل حسم اللقب.
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مبارة- الاهلى- والزمالك (4)

شادي محمد: الزمالك جلب العار للكرة المصرية

انتقد شادي محمد، قائد الأهلي السابق، تصرفات لاعبي قطبي الكرة المصرية بعد لقاء السوبر بالإمارات، الذي انتهى بفوز الزمالك بركلات الترجيح، الخميس الماضي. وقال شادي محمد، خلال تصريحات تليفزيونية: "كان لا بد من تدخل اللاعبين الكبار في الفريقين لاحتواء الأزمة.. وأرى أن محمود كهربا تعرض للظلم، في عقوبة إيقافه حتى نهاية الموسم، أما شيكابالا فقد ارتكب فضيحة، لكن تمت مجاملته بإيقافه لـ8 مباريات فقط". وأردف الدولي المصري السابق: "أرى أن الأهلي يفتقد وجود قائد للفريق في الملعب حاليا".
ربيع-ياسين

ربيع ياسين: مشهد القمة لا يتناسب مع دولة بحجم مصر

أشاد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب بالمستويات المميزة، التي يقدمها فريقه في بطولة كأس العرب، حيث قال ياسين: "قدمنا عروضا ونتائج مميزة أمام الجزائر والسعودية وفلسطين، ونستعد لمواجهة العراق في لقاء قوي أيضا في ظل التشابه بيننا وبين المنافس في الأمور البدنية والفنية". وأضاف ربيع: "هناك تواصل مستمر بيني وبين شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، للحديث عن بعض اللاعبين المميزين في منتخب الشباب، والأولوية بكل تأكيد ستكون له ولن أتأخر عن دعمه، ومنتخب الشباب يبحث عن التجارب والمباريات القوية من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه".
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ميدو: الزمالك أكبر من الانسحاب.. والمشهد مؤسف للدولة

أكد أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك الأسبق، أن الأبيض أكبر من تعمد تعطيل الحافلة للانسحاب من لقاء القمة أمام الأهلي مساء أمس الإثنين، حيث قال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "لاعبو الزمالك كانت لديهم الثقة الكاملة في تحقيق الفوز بعد حصد لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي منذ أيام في العاصمة الإماراتية أبوظبي". وأضاف مدرب الزمالك الأسبق: "عارضت مسألة إشراك الناشئين لأنهم كانوا سيتعرضون لظلم فادح أمام فريق قوي ومنظم، وكان لا يجب الانسحاب أمام الأهلي فالمشهد كان مؤسفاً لبلد بقيمة مصر وبطولة بحجم الدوري الممتاز".
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جمال عبد الحميد يدافع عن قرار الزمالك بعدم خوض القمة

دافع جمال عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق، عن قرار الأبيض بعدم خوض لقاء القمة أمام الأهلي أمس الإثنين، حيث قال جمال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يعاني من حالة إرهاق شديدة، وذلك بعد خوض مواجهة الإسماعيلي ثم الترجي في السوبر الأفريقي، والأهلي في السوبر المحلي". وأضاف نجم الزمالك الأسبق: "الزمالك حذر وطالب بتأجيل المباراة منذ فترة، وحرص على الحديث مع اللجنة الخماسية عن هذا الأمر ووضع موعدا آخر لخوضها، ولكن لم يستمع أحد لإدارة القلعة البيضاء".
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