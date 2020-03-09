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بسبب كورونا.. أول قرار من أوقاف كفر الشيخ بشأن صلاة الجمعة

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٠ م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، عن إجراءات جديدة في جميع مساجد المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ووجه وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، مديري إدارات الأوقاف بالمحافظة، بضرورة التأكيد على نظافة دورات المياه وأماكن الوضوء وتطهيرها بصفه مستمرة.
وشدد وكيل أوقاف كفر الشيخ، في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورة فتح جميع الشبابيك خاصة يوم الجمعة للتهوية الجيدة للمساجد، مع تكثيف مديري الإدارات المرور علي جميع المساجد.وأضاف الفقي، أنه سيتم التنبيه علي جميع الأئمه التواجد بمساجدهم خلال ساعات العمل الرسميه وعدم مغادرتها مهما كانت الظروف، لعدم استخدام
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السيسي (1)

السيسي يوجه بإطلاق الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يوجه بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بالمحافظات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء عدد إضافي من الجامعات التكنولوجية الجديدة في عدد من المحافظات المختلفة علي مستوي الجمهورية، وذلك بالنظر إلى الأهمية المتنامية لتلك الجامعات من حيث القيمة العلمية والاحتياج من خريجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك لتغيير الثقافة المجتمعية حيال التعليم الفني بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي ويخفف الضغط عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل الحالي، كما يعظم من القيمة المضافة للموارد البشرية المصرية.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: منع أي فعالية تتضمن تجمعات لمواجهة كورونا

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.
فيروس- كورونا (3)

«الثقافة» تعلق جميع الأنشطة والفعاليات خوفا من تفشي كورونا

قررت وزارة الثقافة تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراء احترازي وقائي وذلك حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد. وذكرت وزارة الثقافة، في بيان اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
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كورونا 7

ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا بالصين إلى 1665 وفاة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 1665 وفاة، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 142 شخصًا، في حين انخفض عدد المصابين.
كورونا

ضحايا كورونا في الصين: 1666 وفاة و68 ألف إصابة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير بتسجيل 2009 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و142 وفاة جديدة، أمس السبت، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 68 ألفا و584 حالة بالإضافة إلى 1666 وفاة حتى نهاية يوم أمس، مشيرة إلى أن حالات الوفيات المسجلة، أمس، جاءت بواقع 139 وفاة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) بوسط البلاد، و2 في سيتشوان، وواحدة في هونان، وأن 11 ألفا و272 مريضا لا يزالون في ظروف صحية خطيرة، و8 آلاف و228 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة عن ظهور أول حالة كورونا في مصر: لدينا أجهزة كاشفة للمرض

قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزيرة الصحة، اليوم السبت، إن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: «لدينا أجهزة كاشفة للمرض لسرعة مواجهتها واتخاذ اللازم»، مضيفًا أن الوزارة تنظم برنامج إلكتروني لفحص كل القادمين من الدول الموبوءة، متابعًا:«لا يوجد حالات أخرى مشتبه في إصابتها بفيورس كورونا في مصر حتى الآن»، نافيًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، ما تردد عن وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا فى مصر.
كورونا 2

«كورونا» الفيروس القاتل.. يعطل مشروعات في مصر

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن انتشار فيروس كورونا يمكن أن يعطل المشروعات الصينية في مصر، ومن بينها المفاوضات بين البلدين حول تصنيع السيارات الكهربائية، متوقعا تأخر هذا المشروع لعدة أشهر جراء الفيروس. وكان من المنتظر أن تتعاقد الحكومة مع شركة دونج فينج الصينية خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصنيع نحو 25 ألف سيارة كهربائية داخل مصانع شركة النصر للسيارات. وتسبب ظهور فيروس كورونا المستجد في وفاة وإصابة العديد من المواطنين داخل الصين، وعدد من الدول الأخرى، وهو ما أدى إلى هبوط الأسواق العالمية وسط مخاوف بتأثر الاقتصاد العالمي.
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