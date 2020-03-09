بسبب كورونا.. أول قرار من أوقاف كفر الشيخ بشأن صلاة الجمعة

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٠ م

وزير الأوقاف

أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، عن إجراءات جديدة في جميع مساجد المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ووجه وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، مديري إدارات الأوقاف بالمحافظة، بضرورة التأكيد على نظافة دورات المياه وأماكن الوضوء وتطهيرها بصفه مستمرة.

وشدد وكيل أوقاف كفر الشيخ، في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورة فتح جميع الشبابيك خاصة يوم الجمعة للتهوية الجيدة للمساجد، مع تكثيف مديري الإدارات المرور علي جميع المساجد.وأضاف الفقي، أنه سيتم التنبيه علي جميع الأئمه التواجد بمساجدهم خلال ساعات العمل الرسميه وعدم مغادرتها مهما كانت الظروف، لعدم استخدام

وشدد وكيل أوقاف كفر الشيخ، في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورة فتح جميع الشبابيك خاصة يوم الجمعة للتهوية الجيدة للمساجد، مع تكثيف مديري الإدارات المرور علي جميع المساجد.



وأضاف الفقي، أنه سيتم التنبيه علي جميع الأئمه التواجد بمساجدهم خلال ساعات العمل الرسميه وعدم مغادرتها مهما كانت الظروف، لعدم استخدام المساجد في غير ما خصصت له.







