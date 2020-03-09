«الصحة العالمية» تشكر السعودية لدعمها في احتواء كورونا

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٧ م

الصحة العالمية

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن امتنانه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي إثر تعهّد المملكة بتقديم مساعدة مالية لدعم جهود المنظمة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وكتب جيبريسوس، على حسابه في موقع "تويتر"، وفقا لما نقلته قناة "العرابية" الإخبارية، اليوم الاثنين: "أعرب عن امتناني الشديد لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي لتقديمهم دعماً مالياً قدره 10 ملايين دولار، لمنظمة الصحة العالمية لاتخاذ التدابير العاجلة للحد من انتشار