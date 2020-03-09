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«الصحة العالمية» تشكر السعودية لدعمها في احتواء كورونا

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٧ م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن امتنانه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي إثر تعهّد المملكة بتقديم مساعدة مالية لدعم جهود المنظمة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.
وكتب جيبريسوس، على حسابه في موقع "تويتر"، وفقا لما نقلته قناة "العرابية" الإخبارية، اليوم الاثنين: "أعرب عن امتناني الشديد لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي لتقديمهم دعماً مالياً قدره 10 ملايين دولار، لمنظمة الصحة العالمية لاتخاذ التدابير العاجلة للحد من انتشار
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محاولة اغتيال «حمدوك» تكشف حلقات التآمر على الثورة

استيقظ السودانيون، اليوم الإثنين، على محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، استهدفت موكبه، حيث وقع انفجار شمال شرق العاصمة السودانية الخرطوم، واستهدف سيارتين كانت إحداهما تقل رئيس الحكومة، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجار جرى بعبوة ناسفة، ونجا حمدوك من هذه المحاولة، كما أنه لم يصب أي من مرافقي رئيس الحكومة بأي أذى، كما لم يكن هناك مصابون في موقع الحادث، ووفقا لمنشور منسوب لمنى عبد الله زوجة حمدوك، فإن "حمدوك بخير ولم يصب"، مضيفة: "إذا ذهب حمدوك فسيأتي ألف بعده، وإن الثورة لن تتوقف أبدا".
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نجاة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك من الاغتيال

تعرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الإثنين، لمحاولة اغتيال في الخرطوم، وذلك في انفجار استهدف موكبه المكون من سيارتين في منطقة "كبري كوبري" شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم. ويعتقد أن الانفجار جرى بعبوة ناسفة، فيما لم يتعرض أحد لإصابات من جراء الحادث. ووفقا لمنشور منسوب لمنى عبد الله زوجة حمدوك، فإن "حمدوك بخير ولم يصب". وقال التلفزيون السوداني في وقت لاحق، إن حمدوك نقل إلى مكان آمن بعد محاولة الاغتيال، وهو "بخير"، وذلك بحسب ما نقله موقع "ٍسكاي نيوز" بالعربية.
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بسبب كورونا.. السعودية تعلق الدراسة اعتبارًا من الغد

قررت وزارة التعليم السعودية، تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة، اعتبارا من يوم غد الإثنين وحتى إشعار آخر، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة في بيان أوردته وكالة «واس» اليوم الأحد: «أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا ومنع دخوله وانتشاره، فقد تقرر تعليق الدراسة مؤقتا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الإثنين غدا حتى إشعار آخر».
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«مستوردة».. تونس تُعلن تسجيل ثاني حالة إصابة بكورونا

? أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا، إذ قالت الوزارة في بيان لها، إن الإصابة الثانية المؤكدة مستوردة، وتعود لمواطن تونسي عمره 65 عاما، قادما من إيطاليا، مضيفه، أنه قد تم وضعه بوحدة العزل بقسم إستشفائي جامعي. جدير بالذكر أن تونس أعلنت في 2 مارس تسجيل أول إصابة مؤكدة، وأفادت وزارة الصحة، أن مصالحها المختصة تواصل متابعة تطور انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي بصفة مستمرة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للتحاليل التي تم إجراءها حتى يوم السبت بلغ 136 تحليلا، وفقا لروسيا اليوم.
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«بسبب كورونا».. تسجيل حالتي وفاة جديدتين في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتين جديدتين للوفاة جراء فيروس كورونا المستجد على أراضي العراق، إذ قالت الوزارة في بيان لها، إن الوفاة الأولى سجلت في محافظة ميسان، فيما تم رصد الحالة الثانية في محافظة بابل. وارتفع بالتالي العدد الإجمالي للوفيات جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في أراضي العراق إلى 6 حالات، بينما وصلت الحصيلة العامة للمصابين حتى الآن إلى 54 شخصا، وفقًا لروسيا اليوم.
كورونا

وفاة نائب وزير خارجية إيران السابق مصابا بكورونا

توفي نائب وزير خارجية إيران السابق حسين شيخ الإسلام بعد إصابته بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة، بحسب "د ب أ". وأشارت الوكالة إلى أن الدبلوماسي الإيراني فارق الحياة في وقت مبكر صباح اليوم داخل إحدى مستشفيات العاصمة طهران.
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لأول مرة.. تسجيل 7 حالات إصابة بـ«كورونا» في فلسطين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إنها سجلت لأول مرة 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد. كانت الوزارة، قد أفادت صباح اليوم، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس «كورونا» في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، قائلة في بيان مقتضب: «إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم»، مضيفة: «أن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
فيروس- كورونا (13)

حقيقة إصابة طالب خليجي بـ«كورونا» في الإسكندرية

حالة من الهلع انتابت طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بعد الاشتباه في إصابة أحد الطلاب، يحمل جنسية إحدى الدول العربية دولة «عُمان» بفيروس «كورونا»، إذ أصدرت إدارة الإعلام بالأكاديمية بيانًا لكشف حقيقة ما تم تداوله، والإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها مع الطالب المشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، وتم حجزه بمستشفى الحميات، ووضعه تحت الملاحظة، حيث تأكد سلبية التحاليل، وأنه معافى ولا يعاني من أي شيء.
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