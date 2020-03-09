الداخلية: تعليق الزيارات بجميع السجون 10 أيام لمواجهة كورونا

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٣ م

وزارة الداخلية

قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام إعتباراً من باكر الثلاثاء الموافق العاشر من مارس، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء. وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد .. وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.

وتقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام اعتبارا من باكر الثلاثاء الموافق 10 مارس، وذلك حرصا على الصحة العامة وسلامة النزلاء. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر اليوم الإثنين، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين