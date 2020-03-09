جريمة

الداخلية: تعليق الزيارات بجميع السجون 10 أيام لمواجهة كورونا

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٣ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام إعتباراً من باكر الثلاثاء الموافق العاشر من مارس، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء. وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد .. وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.
وتقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام اعتبارا من باكر الثلاثاء الموافق 10 مارس، وذلك حرصا على الصحة العامة وسلامة النزلاء. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر اليوم الإثنين، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين
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وقف البصمة الأبرز.. 4 تعليمات للنيابة لمواجهة كورونا

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، 4 تعليمات لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد داخل النيابات بمختلف أنحاء الجمهورية، وقرر بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وإلزام كافة النيابات باتباع التقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز المتهمين وتعقيمها إن لزم الأمر، بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وبعد إخطار إدارة النيابات لتحمل المصاريف.
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الأنبوبة انفجرت.. مصرع سيدة وإصابة شخصين في حريق بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب شخصين آخرين في حريق منزل بقرية كوم بدار بدائرة مركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج. اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مركز شرطة المنشاة يفيد بنشوب حريق ووجود متوفاة ومصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين من التحريات اندلاع حريق في منزل مكون من طابقين ملك ناصر عبداللاه عرابي، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.
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كواليس الحكم على المتهمين في قضية «قطار محطة مصر»

تود المحكمة أن تقدم لحكمها وقد أسدلت الستار على الواقعة التي اهتزت لهولها قلوب المصريين، ودمعت عيونهم على أُناس كتب القدر أن يكونوا من ضحايا الإهمال الجسيم دون جريرة اقترفوها، سوى أنهم وضعوا ثقتهم في مرفق الحديد، واعتاد المجتمع المصري أن يعيش وآخرين هول الكوارث القومية بهيئة السكك الحديد. بهذه الكلمات بدأ المستشار الدكتور جابر المراغي كلمته قبل النطق بالحكم على 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث قطار محطة مصر". وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة علاء فتحي سائق القطار بالسجن 15 سنة وإلزامه برد 8 ملايين جنيه و800 ألف جنيه.
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تفاصيل مصرع 4 من العناصر الجنائية بمحيط بحيرة المنزلة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام تواجد 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والهاربين من عدد 33 قضية "اتجار فى الأسلحة والمخدرات -سرقة – شروع فى قتل" بأحد المنازل بمحيط بحيرة المنزلة بالدقهلية.
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جثة وكتيبة إعدام.. أب يجبر ابنته على الانتحار بالبحيرة

كلمات عن سلوك ابنته وقعت كالصاعقة على مسامع العامل الزراعي، الذي لم يكلف نفسه عناء التأكد من صحة ما سمعه، وراح يسلك خطوات الشيطان، وانتزعت الرحمة من قلبه ليقرر التخلص من ابنته بطريقة بشعة. ذهب الرجل لإحضار ابنته من منزلها واشترى قرصين لحبوب حفظ الغلال، ووقف هو وزوجته وزوجة عمها يشاهدانها وهي تصارع الموت بعد إجبارها على تناول الحبوب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعدها اختلق الأب واقعة سقوط ابنته من أعلى المنزل، للهروب من جريمته التي تمت برعاية "كتيبة الإعدام".
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إحباط تهريب 4 كيلوجرام من مخدر القات بمطار القاهرة

نجح رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر القات، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات. إذ كانت البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 94630 القادمة من أديس أبابا.
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القاتل ليس غريبا.. القبض على المتهم بذبح عاطل السلام

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