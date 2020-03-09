السيسي يوجه بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بالمحافظات

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٤ م

السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء عدد إضافي من الجامعات التكنولوجية الجديدة في عدد من المحافظات المختلفة علي مستوي الجمهورية، وذلك بالنظر إلى الأهمية المتنامية لتلك الجامعات من حيث القيمة العلمية والاحتياج من خريجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك لتغيير الثقافة المجتمعية حيال التعليم الفني بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي ويخفف الضغط عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل الحالي، كما يعظم من القيمة المضافة للموارد البشرية المصرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين، تناول المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث