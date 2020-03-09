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السيسي يوجه بإطلاق الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٠ م
السيسي
السيسي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر.ووجه الرئيس السيسي، بالشروع في إطلاق الاستراتيجية المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية،
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يوجه بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بالمحافظات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء عدد إضافي من الجامعات التكنولوجية الجديدة في عدد من المحافظات المختلفة علي مستوي الجمهورية، وذلك بالنظر إلى الأهمية المتنامية لتلك الجامعات من حيث القيمة العلمية والاحتياج من خريجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك لتغيير الثقافة المجتمعية حيال التعليم الفني بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي ويخفف الضغط عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل الحالي، كما يعظم من القيمة المضافة للموارد البشرية المصرية.
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بسبب كورونا.. أول قرار من أوقاف كفر الشيخ بشأن صلاة الجمعة

أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، عن إجراءات جديدة في جميع مساجد المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ووجه وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، مديري إدارات الأوقاف بالمحافظة، بضرورة التأكيد على نظافة دورات المياه وأماكن الوضوء وتطهيرها بصفه مستمرة.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: منع أي فعالية تتضمن تجمعات لمواجهة كورونا

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.
فيروس- كورونا (3)

«الثقافة» تعلق جميع الأنشطة والفعاليات خوفا من تفشي كورونا

قررت وزارة الثقافة تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراء احترازي وقائي وذلك حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد. وذكرت وزارة الثقافة، في بيان اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
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خط الغاز بين الأردن وإسرائيل

4.5% زيادة في حجم صادرات مصر من المنتجات البترولية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي صادرات مصر من المنتجات البترولية بلغ نحو 4907 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 4694 مليون دولارخلال عام 2018، بنسبة ارتفاع قيمته 4.54%. وأوضح جهاز الإحصاء، أن أعلى البنود البترولية تركزت في غاز طبيعي مسيل، حيث بلغ 1236 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 497 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قيمتها 148.7%. وأشار الجهاز إلى أن إجمالى واردات مصر من المنتجات البترولية بلغ نحو 9429 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 12313 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة انخفاض قيمتها 23.4 %.

طارق شوقى: الوزارة تسابق الزمن لبناء الفصول

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال فاعليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بنائه من فصول وتسابق الوزارة الزمن لبناء فصول، إذ تم بناء 20 ألف فصل دراسي خلال الفترة القليلة الماضية، والزيادة السكانية التهمت منها 17 ألف فصل، لافتا إلى أن العام الدراسي 2018 كان ثريا جدا في قطاع التعليم، حيث تم العمل مع خبراء كثيرين لبناء وتحديد مهارات التي يكتسبها الأطفال في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في النظام الجديد حيث تم بناء كل هذه المناهج فى غضون 6 شهور فقط.
السيسي (5)

السيسي يوافق على زيادة منحة عيادات مستشفى الأطفال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (1) من الخطابات المتبادلة بين الدولتين والموقعة بتاريخ 14 ديسمبر 2015، لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1.650 مليار ين ياباني لتكون 1.983 مليار ين ياباني، والموقعة في القاهرة بتاريخ 16 يونيو 2019، وتم نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

مراعاة الأكثر احتياجا.. السيسي يوجه باستمرار تحسين مؤشرات الاقتصاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وشهد الاجتماع استعراض السياسة النقدية وما يقوم به البنك المركزي من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي في إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفي.
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