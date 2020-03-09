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إصابة رئيس هيئة مواني نيويورك بفيروس كورونا

٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٤ م
كورونا
كورونا
أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، أن المدير التنفيذي لهيئة مواني نيويورك ونيوجيرسي، ريك كوتون، ثبتت إصابته بفيروس كورونا المُستجد. وقال كومو، خلال مؤتمر صحفي حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الإثنين، إن رئيس الهيئة، التي تدير المطارات الرئيسية والجسور والأنفاق ومحطات الحافلات في المنطقة، الذي كان يشرف على استجابة الهيئة للفيروس يخضع للحجر الصحي الذاتي في منزله وسيباشر عمله عن بعد. وأضاف حاكم نيويورك قائلا: "لقد كان متواجدا في المطارات، على ما يبدو أصيب، عندما كان كثير من الأشخاص يعودون وهم مصابون بالفيروس".
وبالإضافة إلى كوتون، ثبتت إصابة كبار مسؤولي هيئة المواني الذين عملوا بالقرب منه بفيروس كورونا.وتدير هيئة مواني نيويورك ونيوجيرسي المطارات الرئيسية في مدينة نيويورك بما في ذلك مطارات لاجوارديا وكينيدي الدولي ومطار نيوآرك ليبرتي الدولي ويعمل بها أكثر من 7 آلاف شخص.ويعد ريك كوتون، أحد أبرز المسؤولين الأمريكيين
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ايران وكورونا

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في إيران إلى 194 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الحالات الوفاة في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد إلى 194 حالة. كانت الصحة الإيرانية، أكدت في وقت سابق، وفاة 145 شخصا من بين 5823 حالة إصابة مؤكدة في إيران، بعد انتشار الفيروس في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة.
فيروس- كورونا (18)

كورونا: وفاة 3070 شخصا في الصين وإغلاق «فيسبوك لندن»

أعلنت شركة فيسبوك، اليوم السبت، اعتزامها إغلاق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى يوم الإثنين المقبل، وقالت مجلة "بيزنس إنسايدر" إن القرار جاء بعد تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا، وأوضحت الشركة في بيان: "زار موظف مقره في مكتبنا بسنغافورة وتم تشخيص إصابته بكوفيد-19 مكاتبنا بلندن من 24 إلى 26 فبراير 2020"، مضيفة: "سنغلق مكاتبنا في لندن حتى يوم الإثنين لإجراء عملية تطهير كاملة وسيعمل الموظفون من منازلهم حتى ذلك الوقت"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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إثيوبيا تدشن حملة تبرعات لاستكمال مشروع سد النهضة

دشنت إثيوبيا حملة لجمع التبرعات من أجل استكمال مشروع سد النهضة الذي تقيمه على مجرى نهر النيل، وناشدت السلطات الإثيوبية المواطنين تحويل الأموال لتمويل المشروع البالغ تكلفته خمسة مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، ويصف الجانب الإثيوبي، الموقف الأمريكي بشأن مشروع سد النهضة بأنه غير مقبول على الإطلاق، ولهذا يرفض التوقيع على اتفاق بشأن السد مع دولتي المصب مصر والسودان، بينما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها قرار الجامعة العربية بدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة.
فيروس- كورونا (19)

كورونا: أول إصابة في كوستاريكا.. وحالتا وفاة بأمريكا

سجلت كوستاريكا، مساء أمس الجمعة، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد تم تشخيصها لدى سائحة أمريكية كانت وصلت في الأول من مارس إلى البلد الواقعة في أمريكا الوسطى، بحسب ما أعلنت الحكومة. وقال وزير الصحة دانيال سالاس، في مؤتمر صحفي، إن المريضة البالغة من العمر 49 عاما وُضِعت في عزلة مشددة داخل فندق في سان خوسيه مع زوجها الذي كان على اتصال في نيويورك بأشخاص يعانون من (كوفيد-19)، موضحا أن الرجل لم تظهر عليه أي أعراض، لكن المرأة ظهرت عليها أعراض إنفلونزا خفيفة وإسهال وآلام في البطن.
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فيروس- كورونا (19)

كورونا: أول إصابة في كوستاريكا.. وحالتا وفاة بأمريكا

سجلت كوستاريكا، مساء أمس الجمعة، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد تم تشخيصها لدى سائحة أمريكية كانت وصلت في الأول من مارس إلى البلد الواقعة في أمريكا الوسطى، بحسب ما أعلنت الحكومة. وقال وزير الصحة دانيال سالاس، في مؤتمر صحفي، إن المريضة البالغة من العمر 49 عاما وُضِعت في عزلة مشددة داخل فندق في سان خوسيه مع زوجها الذي كان على اتصال في نيويورك بأشخاص يعانون من (كوفيد-19)، موضحا أن الرجل لم تظهر عليه أي أعراض، لكن المرأة ظهرت عليها أعراض إنفلونزا خفيفة وإسهال وآلام في البطن.
فيروس- كورونا (15)

كورونا: أول وفاة بسويسرا.. وأول إصابة في «فيسبوك»

أعلن متحدث باسم شركة "فيسبوك" في بيان له، اليوم الخميس، تشخيص أحد موظفيها بعدوى فيروس كورونا المستجد بمكتبها في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول إصابة في الشركة. وأوضحت الشركة أن آخر دوام للموظف كان في مكتب "فيسبوك" في ستاديوم إيست بسياتل، يوم 21 فبراير الماضي، ونبهت الشركة الموظفين ليلة أمس الأربعاء، مضيفة أن مكتب سياتل سيغلق أمام جميع الموظفين حتى يوم 9 مارس الجاري، كما تم تشجيع الموظفين في سياتل على العمل من المنزل حتى نهاية الشهر.
دونالد ترامب

ترامب يتبرع براتب 3 أشهر لمحاربة فيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في تغريدة نشرتها على "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبرع براتبه للربع الأخير من 2019، والبالغ 100 ألف دولار، لدعم جهود التصدى لفيورس كورونا فى البلاد، قائلة: "لقد التزم الرئيس دونالد ترامب بالتبرع براتبه أثناء وجوده في منصبه. تنفيذا لهذا الوعد وحماية للشعب الأمريكي، فإنه يتبرع براتبه للربع الأخير من 2019 لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية من أجل دعم الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا واحتوائه ومكافحته"، وأرفقت التغريدة بصورة شيك بالمبلغ.
كورونا 2

ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في أمريكا لـ27 مصابا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 27، مشيرة إلى 9 حالات وفاة من بين المصابين، مؤكدة أن جميع الوفيات الجديدة سجلت في ولاية واشنطن، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، تسجيل ثاني حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد في مدينة سياتل بولاية واشنطن شمال غربي البلاد. وتوفي رجل سبعيني من جراء إصابته بفيروس كورونا في سياتل، وفقا للسلطات الصحية، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأمريكية.
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