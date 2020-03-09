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«مش هعيش».. كواليس مشهد انتحار كارول سماحة في باريس

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ م
كارول سماحة
كارول سماحة
أثارت المطربة كارول سماحة، حالة من الجدل والذعر بين المواطنين في شوارع باريس، أثناء تصويرها فيديو كليب جديد لأغنيتها "مش هعيش"، وذلك بعد تصوير أحد مشاهد الكليب، إذ طلب منها المخرج جاد شويري إخراج رأسها من الشرفة أثناء الغناء، ضمن السياق الدرامى للكليب لكي يعطي المشهد إيحاء للمشاهد بأن المرأة التى تدور القصة حولها فى الأغنية الجديدة تعيش صراعات تدفعها للتفكير فى الانتحار، إلا أن المارة اعتقدوا أنها تحاول بجدية الانتحار دون علمهم بتصوير الكليب. على الفور، تدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق.
ونشرت "سماحة" على حسابها عبر تويتر المشهد الذي تسبب في الأزمة وعلقت: "من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة الذي أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الانتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية #مش_هعيش. Lyrics @AmirTeima Music: @islam Directed by @JadShwery Produced by
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سر الكينج.. محمد منير يحيي حفلا في أسوان

أحيا الفنان محمد منير اليوم، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة أسوان، تحت اسم "سر الكينج"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، إذ غنى: "الحياة للحياة، هوّن يا ليل، عالم واحد، نعناع الجنينة، سحر المغنى، شمندورة، النيل". وكان الكينج، قد أجرى حوارا مع عمر طاهر في "Red Bull"، كشف خلاله رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة".
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محمد أنور: غنيت مهرجان قدام هاني شاكر.. وماتمنعتش

داعب محمد أنور نجم مسرح مصر، جمهوره إذ نشر فيديو على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، أثناء تواجده في إحدى السهرات، ظهر فيه وهو يغني "مهرجان" وسط مجموعة من نجوم الفن، وبعدها داعب الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قائلا: "أنا أسف للأستاذ هاني شاكر، أقسم بالله مش حافظ غير الأغاني دي، للأسف". وعلق الفيديو ساخرًا: "أنا غنيت مهرجان شعبي قدام أستاذ هاني شاكر وماتمنعتش الحمد لله".
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أعاد حسن شاكوش، طرح مهرجان «عود البطل» على قناة بـ«يوتيوب»، التي يغنيها مع عمر كمال، واقتربت الأغنية من نصف مليون مشاهدة منذ طرحها قبل ساعتين، بعد حذفها، إذ طرحت الأغنية أمس الاثنين، وتصدرت تريند رقم واحد على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب». وعن سبب حذف الأغنية، قال عمر كمال في تصريحات لـ«التحرير»: دي ناس كارهين وجودنا، أنا ماشوفتش قبل كده أغنية تجيب 7 مليون مشاهدة في يوم، وبعد يوم فوجئنا بحذف الأغنية طبعا مش من جهة رسمية، من أشخاص كارهين ده أو متضايقين من ده، وبدون ذكر أشخاص فيه ناس بإيميلات كيدية قفلوا الأغنية».
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لطيفة تطرح أغنية «كن جميلًا» على اليوتيوب (فيديو)

طرحت الفنانة التونسية لطيفة، أغنية جديدة تحمل عنوان «كن جميلًا» عبر قناة «يوتيوب» من ألبومها «أقوى واحدة». الأغنية من قصيدة «فلسفة الحياة» للشاعر الراحل إيليا أبو ماضي، وألحان إسلام صبري. وطرحت الفنانة التونسية لطيفة، مؤخرًا عددًا من الأغاني: «أقوى واحدة»، و«قلاب»، من كلمات وألحان إسلام صبري، الذي تتعاون معه لطيفة من خلال 3 أغاني في الألبوم الجديد، والتي يتكون من 14 أغنية تعاونت فيهم مع عددًا كبيرًا من الشعراء والملحنين والموزعين.
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