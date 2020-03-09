«مش هعيش».. كواليس مشهد انتحار كارول سماحة في باريس

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ م

كارول سماحة

أثارت المطربة كارول سماحة، حالة من الجدل والذعر بين المواطنين في شوارع باريس، أثناء تصويرها فيديو كليب جديد لأغنيتها "مش هعيش"، وذلك بعد تصوير أحد مشاهد الكليب، إذ طلب منها المخرج جاد شويري إخراج رأسها من الشرفة أثناء الغناء، ضمن السياق الدرامى للكليب لكي يعطي المشهد إيحاء للمشاهد بأن المرأة التى تدور القصة حولها فى الأغنية الجديدة تعيش صراعات تدفعها للتفكير فى الانتحار، إلا أن المارة اعتقدوا أنها تحاول بجدية الانتحار دون علمهم بتصوير الكليب. على الفور، تدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق.

ونشرت "سماحة" على حسابها عبر تويتر المشهد الذي تسبب في الأزمة وعلقت: "من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة الذي أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الانتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية #مش_هعيش. Lyrics @AmirTeima Music: @islam Directed by @JadShwery Produced by