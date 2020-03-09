إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بوادي النطرون

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ م

حادث _ أرشيفية

حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة بالطريق الصحراوي عند الكيلو 140 اتجاه الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون، أسفر عن إصابة 5 أشخاص. اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالكيلو 140 اتجاه الإسكندرية ووجود مصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين من الفحص إصابة كلا من: زينب أحمد حسين 36عاما، وإيناس السيد 45 عاما، وأميرة أحمد عبد السلام 36 عاما، وغادة عمر منصور 48 عاما، ورأفت سعد 54 عاما.

فيما تنوعت الإصابات ما بين جروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتقديم العلاج اللازم لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. وفي سياق منفصل، شهد طريق قرية أولاد نجم، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مساء أمس الأحد،