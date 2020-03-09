جريمة

النائب العام يأمر بحبس «نائب المقطم» لتقاضيه رشوة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٧ م
النائب العام
النائب العام
أمر النائب العام، بحبس جمال إبراهيم سيد محمد وشهرته جمال الشويخي، عضو مجلس النواب، 4 أيام على ذمة التحقيقات لطلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة؛ مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري، وجارٍ استكمال التحقيقات. وألقت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الإثنين، القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في القضية رقم 501 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة «نكست هوم».
وكشفت التحريات، أن النائب طلب رشوة مقابل استغلال نفوذه ‏لدى بعض مسؤولي بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي 7.5 مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.   وفي وقت سابق، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، تنفيذا لقرار النيابة العامة في ذات القضية،
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طعنات-سكين-جريمة

بيتحرك أثناء الصلاة.. مهندس يطعن مواطنًا داخل مسجد بالإسماعيلية

واقعة غريبة شهدتها محافظة الإسماعيلية، إذ أقدم مهندس على طعن محاسب أثناء الصلاة داخل المسجد. اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارا من الرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان بورود بلاغ بإصابة أحد الأشخاص داخل مسجد الجمعية الشرعية بشارع طنطا دائرة القسم. وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى المستشفى الجامعي تبين أن المصاب يدعى "حسام . م." 44 عامًا، محاسب، مصابا بجرح قطعي نافذ بالجانب الأيسر من الظهر.
مكتب-النائب-العام

وقف البصمة الأبرز.. 4 تعليمات للنيابة لمواجهة كورونا

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، 4 تعليمات لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد داخل النيابات بمختلف أنحاء الجمهورية، وقرر بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وإلزام كافة النيابات باتباع التقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز المتهمين وتعقيمها إن لزم الأمر، بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وبعد إخطار إدارة النيابات لتحمل المصاريف.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بوادي النطرون

حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة بالطريق الصحراوي عند الكيلو 140 اتجاه الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون، أسفر عن إصابة 5 أشخاص. اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالكيلو 140 اتجاه الإسكندرية ووجود مصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين من الفحص إصابة كلا من: زينب أحمد حسين 36عاما، وإيناس السيد 45 عاما، وأميرة أحمد عبد السلام 36 عاما، وغادة عمر منصور 48 عاما، ورأفت سعد 54 عاما.
وزارة-الداخلية

الداخلية: تعليق الزيارات بجميع السجون 10 أيام لمواجهة كورونا

قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام إعتباراً من باكر الثلاثاء الموافق العاشر من مارس، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء. وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد .. وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.
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مكتب-النائب-العام

وقف البصمة الأبرز.. 4 تعليمات للنيابة لمواجهة كورونا

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، 4 تعليمات لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد داخل النيابات بمختلف أنحاء الجمهورية، وقرر بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وإلزام كافة النيابات باتباع التقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز المتهمين وتعقيمها إن لزم الأمر، بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وبعد إخطار إدارة النيابات لتحمل المصاريف.
مطار-القاهرة (3)

إحباط تهريب 4 كيلوجرام من مخدر القات بمطار القاهرة

نجح رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر القات، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات. إذ كانت البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 94630 القادمة من أديس أبابا.
جثة-فى-شقة

القاتل ليس غريبا.. القبض على المتهم بذبح عاطل السلام

جثة لعاطل داخل شقته فى دار السلام، بها جروح أثر طعنات بالصدر، وجرح ذبحي بالرقبة، وبجوار الجثة "سكين"، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسلاتها، إذ تمكنت من القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه صديق المجني عليه. وذلك بعد تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود شخص متوفي داخل شقة بالعقار رقم 31 شارع أبو العلا أحمد من شارع الحرية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عُثر على "م. ح." 33 سنة عاطل ومقيم محل البلاغ والسابق اتهامه في 7 قضايا، جثة مُسجاة على ظهرها أعلى أريكة بصالة الشقة ومغطاه ببطانية "يرتدي ملابسه كاملة".
الرقابة- الإدارية

الرقابة الإدارية ترصد عصابة تتاجر في العملة بـ3 محافظات

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أفراد ‏تشكيل عصابي من المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي من خلال الاتجار في العملة الأجنبية، إذ كشفت تحريات الرقابة أن التشكيل دأب على جمع العملات الأجنبية والاتجار فيها خارج النظام المصرفي، تحقيقًا للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون. وبعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة، التي تأكد لها جدية التحريات، أصدرت الأذون القانونية، ‏وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي.
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