النائب العام يأمر بحبس «نائب المقطم» لتقاضيه رشوة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٧ م

النائب العام

أمر النائب العام، بحبس جمال إبراهيم سيد محمد وشهرته جمال الشويخي، عضو مجلس النواب، 4 أيام على ذمة التحقيقات لطلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة؛ مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري، وجارٍ استكمال التحقيقات. وألقت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الإثنين، القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في القضية رقم 501 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة «نكست هوم».

وكشفت التحريات، أن النائب طلب رشوة مقابل استغلال نفوذه ‏لدى بعض مسؤولي بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي 7.5 مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم. وفي وقت سابق، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، تنفيذا لقرار النيابة العامة في ذات القضية،