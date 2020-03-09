وقف البصمة الأبرز.. 4 تعليمات للنيابة لمواجهة كورونا

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٤ م

مكتب النائب العام

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، 4 تعليمات لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد داخل النيابات بمختلف أنحاء الجمهورية، وقرر بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وإلزام كافة النيابات باتباع التقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز المتهمين وتعقيمها إن لزم الأمر، بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وبعد إخطار إدارة النيابات لتحمل المصاريف.

وقررت النيابة أيضًا، الحد من تواجد غير المتهمين ومحاميهم والمتقاضين والشهود بمقار النيابات ومنع تواجد أهالي المتهمين بداخلها، بالإضافة إلى توفير كمامات بالنيابات التي يتردد عليها أجانب على أن يرتديها الموظفون المتعاملون معهم ويتم توفير من بند المصروفات الضرورية المرسل إلى كل نيابة.