جريمة

بيتحرك أثناء الصلاة.. مهندس يطعن مواطنًا داخل مسجد بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٣ م
سكين-أرشيفية
سكين-أرشيفية
واقعة غريبة شهدتها محافظة الإسماعيلية، إذ أقدم مهندس على طعن محاسب أثناء الصلاة داخل المسجد. اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارا من الرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان بورود بلاغ بإصابة أحد الأشخاص داخل مسجد الجمعية الشرعية بشارع طنطا دائرة القسم. وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى المستشفى الجامعي تبين أن المصاب يدعى "حسام . م." 44 عامًا، محاسب، مصابا بجرح قطعي نافذ بالجانب الأيسر من الظهر.
وبسؤاله قرر بأنه أثناء قيامه بتأدية صلاة العشاء بالمسجد وحال سجوده شعر بضربة قوية في الجانب الأيسر من الظهر وبفصحها شاهد آثار دماء كثيفة تخرج منه فخرج خارج المسجد بمساعدة الأهالي وتم نقله بواسطة الإسعاف إلى المستشفى ولا يشتبه أو يتهم أحد. وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمود هندي ضم ضباط البحث الجنائي
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مكتب-النائب-العام

وقف البصمة الأبرز.. 4 تعليمات للنيابة لمواجهة كورونا

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، 4 تعليمات لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد داخل النيابات بمختلف أنحاء الجمهورية، وقرر بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وإلزام كافة النيابات باتباع التقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز المتهمين وتعقيمها إن لزم الأمر، بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وبعد إخطار إدارة النيابات لتحمل المصاريف.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام يأمر بحبس «نائب المقطم» لتقاضيه رشوة

أمر النائب العام، بحبس جمال إبراهيم سيد محمد وشهرته جمال الشويخي، عضو مجلس النواب، 4 أيام على ذمة التحقيقات لطلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة؛ مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري، وجارٍ استكمال التحقيقات. وألقت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الإثنين، القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في القضية رقم 501 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة «نكست هوم».
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بوادي النطرون

حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة بالطريق الصحراوي عند الكيلو 140 اتجاه الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون، أسفر عن إصابة 5 أشخاص. اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالكيلو 140 اتجاه الإسكندرية ووجود مصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين من الفحص إصابة كلا من: زينب أحمد حسين 36عاما، وإيناس السيد 45 عاما، وأميرة أحمد عبد السلام 36 عاما، وغادة عمر منصور 48 عاما، ورأفت سعد 54 عاما.
وزارة-الداخلية

الداخلية: تعليق الزيارات بجميع السجون 10 أيام لمواجهة كورونا

قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام إعتباراً من باكر الثلاثاء الموافق العاشر من مارس، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء. وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد .. وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

الأنبوبة انفجرت.. مصرع سيدة وإصابة شخصين في حريق بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب شخصين آخرين في حريق منزل بقرية كوم بدار بدائرة مركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج. اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مركز شرطة المنشاة يفيد بنشوب حريق ووجود متوفاة ومصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين من التحريات اندلاع حريق في منزل مكون من طابقين ملك ناصر عبداللاه عرابي، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.
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إصابة 26 عاملا في انقلاب سيارة بالبحيرة

انقلبت سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوى عند الكيلو 113 امام قرية الروضة والتقوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، ما تسبب في إصابة 26 عاملا من مستقليها، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية.
حادث المنيب-4

بينهم رضيع.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث بالمنيا

وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك بالطريق ما بين قرية أتليدم وأبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، تسبب في مصرع 3 أشخاص بينهم "رضيع" وإصابة 7 آخرين، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين، وتم نقلهم لمستشفى الفكرية المركزي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك، وأسفر عن مصرع كلا من: محمد سيد 39 عاما، وفاطمة صقر 35 عاما، ورمضان علي، عمره عامان.
مطار-القاهرة (3)

إحباط تهريب 4 كيلوجرام من مخدر القات بمطار القاهرة

نجح رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر القات، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات. إذ كانت البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 94630 القادمة من أديس أبابا.
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