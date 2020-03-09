بيتحرك أثناء الصلاة.. مهندس يطعن مواطنًا داخل مسجد بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٣ م

واقعة غريبة شهدتها محافظة الإسماعيلية، إذ أقدم مهندس على طعن محاسب أثناء الصلاة داخل المسجد. اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارا من الرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان بورود بلاغ بإصابة أحد الأشخاص داخل مسجد الجمعية الشرعية بشارع طنطا دائرة القسم. وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى المستشفى الجامعي تبين أن المصاب يدعى "حسام . م." 44 عامًا، محاسب، مصابا بجرح قطعي نافذ بالجانب الأيسر من الظهر.

وبسؤاله قرر بأنه أثناء قيامه بتأدية صلاة العشاء بالمسجد وحال سجوده شعر بضربة قوية في الجانب الأيسر من الظهر وبفصحها شاهد آثار دماء كثيفة تخرج منه فخرج خارج المسجد بمساعدة الأهالي وتم نقله بواسطة الإسعاف إلى المستشفى ولا يشتبه أو يتهم أحد. وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمود هندي ضم ضباط البحث الجنائي

وبسؤاله قرر بأنه أثناء قيامه بتأدية صلاة العشاء بالمسجد وحال سجوده شعر بضربة قوية في الجانب الأيسر من الظهر وبفصحها شاهد آثار دماء كثيفة تخرج منه فخرج خارج المسجد بمساعدة الأهالي وتم نقله بواسطة الإسعاف إلى المستشفى ولا يشتبه أو يتهم أحد.



وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمود هندي ضم ضباط البحث الجنائي وضباط قسم شرطة ثان، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "أ.ف.ع" 50 عاما، مهندس، مقيم بمنطقة عرايشية مصر.



التحريات كشفت أن المتهم لا تربطه ثمة علاقة بالمجني عليه وأنه دائم التردد خلال الفترة الأخيرة على المساجد بالمنطقة وحدثت عدة مشاحنات بينه وبين المصلين بسبب قيامه بتصرفات غريبة أثناء الصلاة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم حال دخوله لأحد مساجد المنطقة وبحوزته سلاح أبيض "سكين" المستخدمة في الواقعة.



وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وبمناقشته عن سبب ارتكابها تلاحظ أنه يعاني من اضطربات نفسية، وأضاف أنه قام بطعن المجني عليه بسبب تحركه أثناء الصلاة مما جعله يعتقد في نفسه بأن المجني عليه قد أبطل الصلاة.



تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة.





