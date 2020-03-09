مورينيو يتلقى صدمة قبل مواجهة لايبزيج بدوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ م

مورينيو

تلقى توتنهام الإنجليزي، ضربة موجعة قبل مواجهة لايبزيج الألماني، المقرر إقامتها في العاشرة مساء غدًا الثلاثاء، على ملعب ريد بول ارينا، ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. وأعلن النادي الإنجليزي، عن إصابة ستيفن بيرجوين في الكاحل الأيسر، ولم يحدد النادي مدة غياب المهاجم الهولندي الجديد للسبيرز، إلا أنه أكد "سيخضع لفترة طويلة من التأهيل"، قبل أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي، بعد تعرض للإصابة خلال مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي، قبل أن يخضع للفحص الطبي اليوم، الذي أكد غيابه لفترة طويلة.

وتلقى فريق توتنهام الخسارة في مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره، بهدف نظيف، وسيخوض مواجهة الإياب في معقل الألمان "ريد بول أرينا"، ويحتاج أبناء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للفوز بثنائية، من أجل التأهل إلى دور الثمانية.وفي الدوري الإنجليزي، يحتل فريق توتنهام المركز الثامن برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة