رياضة

مورينيو يتلقى صدمة قبل مواجهة لايبزيج بدوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ م
مورينيو
مورينيو
تلقى توتنهام الإنجليزي، ضربة موجعة قبل مواجهة لايبزيج الألماني، المقرر إقامتها في العاشرة مساء غدًا الثلاثاء، على ملعب ريد بول ارينا، ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. وأعلن النادي الإنجليزي، عن إصابة ستيفن بيرجوين في الكاحل الأيسر، ولم يحدد النادي مدة غياب المهاجم الهولندي الجديد للسبيرز، إلا أنه أكد "سيخضع لفترة طويلة من التأهيل"، قبل أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي، بعد تعرض للإصابة خلال مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي، قبل أن يخضع للفحص الطبي اليوم، الذي أكد غيابه لفترة طويلة.
وتلقى فريق توتنهام الخسارة في مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره، بهدف نظيف، وسيخوض مواجهة الإياب في معقل الألمان "ريد بول أرينا"، ويحتاج أبناء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للفوز بثنائية، من أجل التأهل إلى دور الثمانية.وفي الدوري الإنجليزي، يحتل فريق توتنهام المركز الثامن برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة
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ليستر سيتي

ليستر سيتي يقسو على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا كبيرًا على نظيره أستون فيلا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "ووكر"، من مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الثعالب رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن فريق مانشستر سيتي، الذي يحتل الثاني، في المقابل تجمد رصيد أستون عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بفارق أربع نقاط عن نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير.
الإسماعيلي-الرجاء-المغربي (7)

الجونة يتعادل مع الإسماعيلي وسط قرارات مثيرة من الفار

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الإسماعيلي ونظيره الجونة التى أقيمت مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، فيما جاء الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة. الجونة كاد يسجل هدف التقدم في الدقيقة الأولى بعدما انفرد أحمد ياسر ريان، الذي سدد كرة، أبعدها باهر المحمدي من على خط المرمى قبل أن يصطدم في القائم، وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه، لكن مدافع الإسماعيلي، لم يستطع أن يستكمل المباراة، ليشارك إبراهيم أبو اليزيد بدلا منه.
علي معلول

علي معلول: شخصية الأهلي ظهرت في مواجهة صن داونز

أكد علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن فريقه سيواجه فريقًا كبيرًا، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو فريق الوداد المغربي الذي يقوده الإسباني خوان جاريدو، الذي سبق له مقابلة الأهلي في النسخة الحالية من دوري الأبطال أثناء توليه قيادة فريق النجم الساحلي. وقال معلول إن فريق الوداد من الفرق المميزة في قارة إفريقيا، ومواجهة الفريقين في نصف النهائي ستكون صعبة على الطرفين، والأهلي أمامه الوقت الكافي للتحضير لهذه المباراة، ولكن تركيزنا الآن ينصب على مباريات الدوري العام من أجل حسم اللقب.
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اليسون-بيكر

ليفربول يتلقى صدمة قبل مواجهة أتليتكو مدريد

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إصابة حارسه البرازيلي أليسون بيكر، وغيابه عن مواجهة بورنموث، المقرر إقامتها في الثالثة عصر غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، قائلًا: "أليسون يعاني من مشكلة في عضلة الفخذ، بكل تأكيد سيكون خارج مواجهة بورنموث، لقد تعرض لمشكلة بسيطة قبل مواجهة تشيلسي وفضلنا عدم المخاطرة باللاعب حفاظًا على سلامته".
توتنهام - وولفرهامبتون

خسارة توتنهام ويونايتد ينجو من السقوط أمام إيفرتون

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق مانشستر يونايتد ونظيره إيفرتون، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. دومينيك كالفيرت ليوين، سجل هدف التقدم لفريق إيفرتون في الدقيقة الثالثة، وأدرك برونو فيرنانديز، هدف التعادل لمانشستر يونايتد، في الدقيقة 31، ليرفع اليونايتد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، في المقابل جاء إيفرتون في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.
.ستيفن-جيرارد (6)

جيرارد يعلق على إمكانية تدريب ليفربول

تحدث ستيفن جيرارد، مدرب جلاسكو رينجرز والقائد التاريخي للريدز، عن إمكانية توليه تدريب الريدز في يوم من الأيام، وقال جيرارد، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "أنا معجب بما يقدمه لامبارد. إنه قاد تشيلسي في أكبر دوري في العالم خلال فترة عانى خلالها النادي من حظر على مستوى الصفقات. أنا فخور به كزميل سابق، وأضاف: "من الطبيعي أن يكون هناك مقارنة بيني وبين فرانك لأن ذلك سبق أن تكرر عندما كنا لاعبين. هل يمكن أن نلعب سويًا؟ من كان أفضل؟ لا يزال هناك جزءًا من ذلك، ولكن واقعيًا إننا في وظيفتين مختلفتين تمامًا".
أستون فيلا

أستون فيلا في مهمة صعبة أمام توتنهام في البريميرليج

يستضيف نادي أستون فيلا الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي، نظيره توتنهام هوتسبير على ملعب فيلا بارك، والتي تأتي ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 "البريميرليج"، تنطلق مباراة أستون فيلا ضد توتنهام. ويسعى الفلاينز لتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير الغاضبة، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والهروب من منطقة الهبوط، هام هوتسبير في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد.
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