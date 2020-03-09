مكتبة الإسكندرية تقرر إلغاء حفل عمر خيرت بسبب كورونا

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٦ م

أعلنت إدارة مكتبة الإسكندرية، إلغاء حفلتي الموسيقار عمر خيرت طبقا لقرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات والأنشطة الثقافية وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. وقالت الإدارة في منشور لها على الصفحة الرسمية للمكتبة عبر فيسبوك: "طبقا لقرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات والأنشطة الثقافية وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا تقرر إلغاء حفلتي الفنان عمر خيرت يومي 11 و12 مارس 2020".

وأضافت: "سيتم استرجاع التذاكر ابتداءً من الأربعاء الموافق 11 مارس، من الساعة الثالثة عصرا ولمدة شهر ونصف من تاريخ الإعلان، وعليه نرجو التوجه إلى شباك تذاكر المكتبة لرد قيمة التذاكر المرتجعة". وأعلنت الإدارة أنه بالنسبة للتذاكر المشتراه إلكترونيا (online) سيتم استرجاع المبالغ تلقائيا خلال 10 أيام عمل

وأضافت: "سيتم استرجاع التذاكر ابتداءً من الأربعاء الموافق 11 مارس، من الساعة الثالثة عصرا ولمدة شهر ونصف من تاريخ الإعلان، وعليه نرجو التوجه إلى شباك تذاكر المكتبة لرد قيمة التذاكر المرتجعة".



وأعلنت الإدارة أنه بالنسبة للتذاكر المشتراه إلكترونيا (online) سيتم استرجاع المبالغ تلقائيا خلال 10 أيام عمل على نفس أرقام الحساب التي تم الشراء من خلالها ابتداءً من الأربعاء الموافق 11 مارس2020.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر اليوم الإثنين، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.





