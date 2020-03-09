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مكتبة الإسكندرية تقرر إلغاء حفل عمر خيرت بسبب كورونا

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٦ م
عمر خيرت
عمر خيرت
أعلنت إدارة مكتبة الإسكندرية، إلغاء حفلتي الموسيقار عمر خيرت طبقا لقرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات والأنشطة الثقافية وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. وقالت الإدارة في منشور لها على الصفحة الرسمية للمكتبة عبر فيسبوك: "طبقا لقرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات والأنشطة الثقافية وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا تقرر إلغاء حفلتي الفنان عمر خيرت يومي 11 و12 مارس 2020".
وأضافت: "سيتم استرجاع التذاكر ابتداءً من الأربعاء الموافق 11 مارس، من الساعة الثالثة عصرا ولمدة شهر ونصف من تاريخ الإعلان، وعليه نرجو التوجه إلى شباك تذاكر المكتبة لرد قيمة التذاكر المرتجعة". وأعلنت الإدارة أنه بالنسبة للتذاكر المشتراه إلكترونيا (online) سيتم استرجاع المبالغ تلقائيا خلال 10 أيام عمل
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بسبب كورونا.. تامر حسني يلغي حفلاته بعد قرار «الوزراء»

ألغى الفنان تامر حسني كل حفلاته في مصر خلال شهري مارس وإبريل طبقا لقرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات والأنشطة الثقافية وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. وكتب "حسني" على صفحته الرسمية عبر فيسبوك: "حرصا على السلامة العامة للمجتمع و تماشيًا مع الاجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس".
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«مش هعيش».. كواليس مشهد انتحار كارول سماحة في باريس

أثارت المطربة كارول سماحة، حالة من الجدل والذعر بين المواطنين في شوارع باريس، أثناء تصويرها فيديو كليب جديد لأغنيتها "مش هعيش"، وذلك بعد تصوير أحد مشاهد الكليب، إذ طلب منها المخرج جاد شويري إخراج رأسها من الشرفة أثناء الغناء، ضمن السياق الدرامى للكليب لكي يعطي المشهد إيحاء للمشاهد بأن المرأة التى تدور القصة حولها فى الأغنية الجديدة تعيش صراعات تدفعها للتفكير فى الانتحار، إلا أن المارة اعتقدوا أنها تحاول بجدية الانتحار دون علمهم بتصوير الكليب. على الفور، تدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق.
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سر الكينج.. محمد منير يحيي حفلا في أسوان

أحيا الفنان محمد منير اليوم، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة أسوان، تحت اسم "سر الكينج"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، إذ غنى: "الحياة للحياة، هوّن يا ليل، عالم واحد، نعناع الجنينة، سحر المغنى، شمندورة، النيل". وكان الكينج، قد أجرى حوارا مع عمر طاهر في "Red Bull"، كشف خلاله رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة".
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جامعة جنوب الوادي تكرم الفنانة إلهام شاهين

حفلا فنيا كبيرا، أحياه شباب الملتقى الفني بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا ترحيبا بالفنانة إلهام شاهين، بحضور سيد فؤاد رئيس المهرجان، وفي ضيافة رئيس جامعة جنوب الوادي، ونائب رئيس الجامعة وعمداء الجامعة. وقدمت إلهام خلال الكلمة التي ألقتها الشكر لمحافظ قنا ورئيس الجامعة، وقالت كلمة تحفيزية لشباب الجامعة، وأبدت إعجابها بصوت مطربة شابة أحيت الحفل بأغنية مستنياك لعزيزة جلال. وتسلمت درع التكريم من نائب رئيس الجامعة كما تم تكريم سيد فؤاد والإعلامية بوسي شلبي.
محمد- منير (1)

سر الكينج.. محمد منير يحيي حفلا في أسوان

أحيا الفنان محمد منير اليوم، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة أسوان، تحت اسم "سر الكينج"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، إذ غنى: "الحياة للحياة، هوّن يا ليل، عالم واحد، نعناع الجنينة، سحر المغنى، شمندورة، النيل". وكان الكينج، قد أجرى حوارا مع عمر طاهر في "Red Bull"، كشف خلاله رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة".
محمد- انور

محمد أنور: غنيت مهرجان قدام هاني شاكر.. وماتمنعتش

داعب محمد أنور نجم مسرح مصر، جمهوره إذ نشر فيديو على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، أثناء تواجده في إحدى السهرات، ظهر فيه وهو يغني "مهرجان" وسط مجموعة من نجوم الفن، وبعدها داعب الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قائلا: "أنا أسف للأستاذ هاني شاكر، أقسم بالله مش حافظ غير الأغاني دي، للأسف". وعلق الفيديو ساخرًا: "أنا غنيت مهرجان شعبي قدام أستاذ هاني شاكر وماتمنعتش الحمد لله".
احمد-عزمي

«غياب تام للفنانين».. أحمد عزمي يكشف عن موعد عزاء والده

أعلن الفنان أحمد عزمي، أنه سيتلقى عزاء والده يوم الأحد المقبل بمسجد حدائق الجنة بمنطقة حدائق الأهرام، وتوفي والد أحمد عزمي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم تشييع الجثمان وصلاة الجنازة من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام، بعد ظهر اليوم، وسط غياب كبير للفنانين، حضر منهم الفنان كريم الحسيني ومنير مكرم. كان «عزمي» قد شارك في مسرحية «الملك لير» للفنان يحيى الفخراني، ومن إخراج تامر كرم.
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