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بسبب كورونا.. تامر حسني يلغي حفلاته بعد قرار «الوزراء»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ م
تامر حسني
تامر حسني
ألغى الفنان تامر حسني كل حفلاته في مصر خلال شهري مارس وإبريل طبقا لقرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات والأنشطة الثقافية وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. وكتب "حسني" على صفحته الرسمية عبر فيسبوك: "حرصا على السلامة العامة للمجتمع و تماشيًا مع الاجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس".
وأضاف: "تم تأجيل كافة الحفلات القادمة والمحددة في كل من شهر مارس وشهر إبريل 2020، ونرجو من الجميع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمع". وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر اليوم الإثنين، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى
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عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى فيها حاجة حلوة بحضور الوزراء ونجوم الفن (23)

مكتبة الإسكندرية تقرر إلغاء حفل عمر خيرت بسبب كورونا

أعلنت إدارة مكتبة الإسكندرية، إلغاء حفلتي الموسيقار عمر خيرت طبقا لقرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات والأنشطة الثقافية وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. وقالت الإدارة في منشور لها على الصفحة الرسمية للمكتبة عبر فيسبوك: "طبقا لقرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات والأنشطة الثقافية وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا تقرر إلغاء حفلتي الفنان عمر خيرت يومي 11 و12 مارس 2020".
.كارول-سماحة (1)

«مش هعيش».. كواليس مشهد انتحار كارول سماحة في باريس

أثارت المطربة كارول سماحة، حالة من الجدل والذعر بين المواطنين في شوارع باريس، أثناء تصويرها فيديو كليب جديد لأغنيتها "مش هعيش"، وذلك بعد تصوير أحد مشاهد الكليب، إذ طلب منها المخرج جاد شويري إخراج رأسها من الشرفة أثناء الغناء، ضمن السياق الدرامى للكليب لكي يعطي المشهد إيحاء للمشاهد بأن المرأة التى تدور القصة حولها فى الأغنية الجديدة تعيش صراعات تدفعها للتفكير فى الانتحار، إلا أن المارة اعتقدوا أنها تحاول بجدية الانتحار دون علمهم بتصوير الكليب. على الفور، تدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق.
محمد- منير (1)

سر الكينج.. محمد منير يحيي حفلا في أسوان

أحيا الفنان محمد منير اليوم، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة أسوان، تحت اسم "سر الكينج"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، إذ غنى: "الحياة للحياة، هوّن يا ليل، عالم واحد، نعناع الجنينة، سحر المغنى، شمندورة، النيل". وكان الكينج، قد أجرى حوارا مع عمر طاهر في "Red Bull"، كشف خلاله رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة".
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عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى فيها حاجة حلوة بحضور الوزراء ونجوم الفن (23)

مكتبة الإسكندرية تقرر إلغاء حفل عمر خيرت بسبب كورونا

أعلنت إدارة مكتبة الإسكندرية، إلغاء حفلتي الموسيقار عمر خيرت طبقا لقرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات والأنشطة الثقافية وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. وقالت الإدارة في منشور لها على الصفحة الرسمية للمكتبة عبر فيسبوك: "طبقا لقرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات والأنشطة الثقافية وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا تقرر إلغاء حفلتي الفنان عمر خيرت يومي 11 و12 مارس 2020".
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جامعة جنوب الوادي تكرم الفنانة إلهام شاهين

حفلا فنيا كبيرا، أحياه شباب الملتقى الفني بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا ترحيبا بالفنانة إلهام شاهين، بحضور سيد فؤاد رئيس المهرجان، وفي ضيافة رئيس جامعة جنوب الوادي، ونائب رئيس الجامعة وعمداء الجامعة. وقدمت إلهام خلال الكلمة التي ألقتها الشكر لمحافظ قنا ورئيس الجامعة، وقالت كلمة تحفيزية لشباب الجامعة، وأبدت إعجابها بصوت مطربة شابة أحيت الحفل بأغنية مستنياك لعزيزة جلال. وتسلمت درع التكريم من نائب رئيس الجامعة كما تم تكريم سيد فؤاد والإعلامية بوسي شلبي.
محمد- منير (1)

سر الكينج.. محمد منير يحيي حفلا في أسوان

أحيا الفنان محمد منير اليوم، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة أسوان، تحت اسم "سر الكينج"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، إذ غنى: "الحياة للحياة، هوّن يا ليل، عالم واحد، نعناع الجنينة، سحر المغنى، شمندورة، النيل". وكان الكينج، قد أجرى حوارا مع عمر طاهر في "Red Bull"، كشف خلاله رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة".
محمد- انور

محمد أنور: غنيت مهرجان قدام هاني شاكر.. وماتمنعتش

داعب محمد أنور نجم مسرح مصر، جمهوره إذ نشر فيديو على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، أثناء تواجده في إحدى السهرات، ظهر فيه وهو يغني "مهرجان" وسط مجموعة من نجوم الفن، وبعدها داعب الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قائلا: "أنا أسف للأستاذ هاني شاكر، أقسم بالله مش حافظ غير الأغاني دي، للأسف". وعلق الفيديو ساخرًا: "أنا غنيت مهرجان شعبي قدام أستاذ هاني شاكر وماتمنعتش الحمد لله".
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