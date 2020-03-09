بسبب كورونا.. تامر حسني يلغي حفلاته بعد قرار «الوزراء»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ م

تامر حسني

ألغى الفنان تامر حسني كل حفلاته في مصر خلال شهري مارس وإبريل طبقا لقرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات والأنشطة الثقافية وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. وكتب "حسني" على صفحته الرسمية عبر فيسبوك: "حرصا على السلامة العامة للمجتمع و تماشيًا مع الاجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس".

وأضاف: "تم تأجيل كافة الحفلات القادمة والمحددة في كل من شهر مارس وشهر إبريل 2020، ونرجو من الجميع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمع". وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر اليوم الإثنين، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى