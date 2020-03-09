رياضة

ليستر سيتي يقسو على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تحرير:علي الزيني ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤١ م
ليستر سيتي
ليستر سيتي
حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا كبيرًا على نظيره أستون فيلا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "ووكر"، من مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الثعالب رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن فريق مانشستر سيتي، الذي يحتل الثاني، في المقابل تجمد رصيد أستون عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بفارق أربع نقاط عن نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير.
بداية المباراة جاءت هادئة، وانحصر اللاعب في وسط الملعب، وفي الدقيقة 41، سجل هارفي بارنس الهدف الأول، لفريق ليستر سيتي، بعد كرة طولية، خرج بيبي رينا من مرماه، لكنه اخطأ في التعامل مع الكرة، ليسددها بارنس إلى داخل الشباك.وفي الدقيقة 62، أضاف جيمي فاردي الهدف الثاني لليستر سيتي، من ركلة جزاء، تم احتسابها
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