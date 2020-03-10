«كونتي» يعلن عزل إيطاليا بالكامل خوفا من كورونا

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ ص

جوزيبي كونتي

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، رسميًا عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات بالكامل، وطالب "كونتي" المواطنين بالبقاء في منازلهم. وأضاف رئيس الحكومة الايطالية "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن". كما أبلغ كونتي الصحفيين بأن الإجراءات التي طرحت قبل يومين في معظم أنحاء الشمال لم تعد كافية وأنه ينبغي توسيع نطاقها لتشمل البلد بأكمله اعتبارا من غد الثلاثاء، قائلا "الزموا بيوتكم".

وبحسب «سي أن بي سي» قال كونتي أمس الإثنين إنه سيوقع مرسومًا يمدد قفل منطقة لومباردي إلى جميع أنحاء البلاد مع استمرار ارتفاع حصيلة القتلى في إيطاليا (COVID-19).وقال كونتي إنه يجب على الناس في جميع أنحاء البلاد ألا يغادروا منازلهم بخلاف العمل وحالات الطوارئ.وأضاف أنه سيتم حظر جميع التجمعات العامة وتعليق