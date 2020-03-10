انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 4.9% في فبراير الماضي

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٥ ص

سلع غذائية

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 4.9% خلال شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 6.8% خلال شهر يناير السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.9% خلال شهر فبراير من العام الماضي 2019. بينما أشار جهاز الإحصاء إلى استقرار المستوى العام للتضخم الشهري لشهر فبراير 2020، حيث بلغ الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 105.2 نقطة لشهر فبراير 2020، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر يناير 2020.

وأرجع جهاز الإحصاء استقرار معدل التضخم الشهري، إلى انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة (5.4%)، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.9%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (0.3%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.2%)، قسم الملابس والأحذية بنسبة (1.3%). بينما لفت الجهاز إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن