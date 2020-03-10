انخفاض معدل التضخم السنوي لـ4.9% خلال فبراير الماضي

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٥ ص

سلع غذائية

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 4.9% خلال شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 6.8% خلال شهر يناير السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.9% خلال شهر فبراير من العام الماضي 2019. فيما أشار جهاز الإحصاء إلى استقرار المستوى العام للتضخم الشهري لشهر فبراير 2020، حيث بلـغ الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 105.2 نقطة لشهر فبراير 2020، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر يناير 2020.

وأرجع جهاز الإحصاء استقرار معدل التضخم الشهري، إلى انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة (5.4%)، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.9%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (0.3%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.2%)، قسم الملابس والأحذية بنسبة (1.3%).فيما لفت الجهاز إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة