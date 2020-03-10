البورصة تربح 4 مليارات جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ ص

البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 598 مليار جنيه، في مقابل نحو 594 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الإثنين. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 11140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 1548 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل مستوى 1087 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1171 نقطة.

وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة أمس، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 33 مليار جنيه.وقررت إدارة البورصة إيقاف جلسة التداول لمدة نصف ساعة وذلك بسبب انخفاض مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 5%، كما تم