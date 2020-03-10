دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٠ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة صباحية ورياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري. والسواحل الشمالية الغربية يكون الطقس فيها معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وأما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتكون معتدلة نهارا باردة ليلا، مع شبورة صباحية ورياح معتدلة. ويسود طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، أما في شمال الصعيد فيكون مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فيكون شديد الحرارة نهارا، معتدلا ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى