أسعار الطعام والشراب تهبط بالتضخم إلى 4.9%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص

أسعار الخضروات

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 105.2 نقطة خلال شهر فبراير الماضي، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر يناير 2020، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأوضحت البيانات، حدوث انخفاض في أسعار الطعام والشراب خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق عليه، حيث تراجعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (5.4%)، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.9%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (0.3%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.2%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (1.3%).

وسجل متوسط معدل التضخم السنوي تراجعًا ليصل إلى نحو 5.8% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020، مقارنة بنحو 14.9% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2018-2019، متأثرًا بتراجع معدلات التضخم للطعام والشراب خلال نفس الفترة من العام.وأشاد صندوق النقد الدولي بالسياسة النقدية للبنك المركزي المصري،