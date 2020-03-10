المغرب يعلق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ ص

كورونا - صورة أرشيفية

قال رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد. وكتب رئيس الوزراء - على حسابه على موقع "تويتر": "بسبب انتشار فيروس كورونا بإيطاليا قررت حكومة المملكة المغربية تعليق جميع الرحلات القادمة من إيطاليا وإليها وذلك إلى حين صدور إشعار آخر". وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد قرر إغلاق البلاد ومنع الدخول والخروج منها حتى الشهر القادم بعد إصابة 9 آلاف و172 شخصا بالفيروس ووفاة 463 آخرين.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات البريطانية، اليوم، خامس حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد -19) في البلاد. وأوضحت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن حالة الوفاة تعود لشخص في السبعينات من العمر وكان يعاني من عدد من الأمراض المزمنة وفي حالة صحية غير مستقرة. ويشار إلى أن