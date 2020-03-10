عبد المنصف: عبد الواحد سبب فشل انتقالي إلى لاتسيو

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ ص

محمد عبد المنصف

كشف محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، عن أسباب فشل انتقاله إلى نادي لاتسيو الإيطالي، في صيف 2007، حين كان حارسا لمرمى الزمالك، حيث وقال عبد المنصف في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "كانت علاقتي قوية بمدرب منتخب مصر الأسبق ماركو تارديلي، ورشحني للانضمام إلى لاتسيو، وأرسل النادي الإيطالي لي لقضاء فترة معايشة لمدة 10 أيام، وكان وقتها الفريق يملك حارسين تخطيا الأربعين عاما، وهما أنجيلو بيروزي وماركو بالوتا، ووافق الزمالك على المعايشة، وبعد خوض 4 أيام في التدريبات مع لاتسيو، أبدوا إعجابهم بمستواي، وأرسلوا عرضا رسميا لنادي الزمالك".

وتابع: "مسؤولو الزمالك تأخروا في الرد لمدة يومين، بسبب عدم وجود مترجم للغة الإيطالية، وبعدها تواصلوا بالموافقة على رحيلي، واتفق الناديان على انتقالي بـ250 ألف يورو، وبعد ساعات قليلة من موافقة الزمالك، تغير الموقف بسبب إصابة عبد الواحد السيد بقطع في الرباط الصليبي، وكنت مضطرا للاعتذار لمسؤولي لاتسيو

وتابع: "مسؤولو الزمالك تأخروا في الرد لمدة يومين، بسبب عدم وجود مترجم للغة الإيطالية، وبعدها تواصلوا بالموافقة على رحيلي، واتفق الناديان على انتقالي بـ250 ألف يورو، وبعد ساعات قليلة من موافقة الزمالك، تغير الموقف بسبب إصابة عبد الواحد السيد بقطع في الرباط الصليبي، وكنت مضطرا للاعتذار لمسؤولي لاتسيو والعودة إلى مصر لاستكمال المشوار مع الزمالك".



وكشف عبد المنصف، أنه كانت هناك احتمالات لاحترافه في أوروبا، حين كان في مزارع دينا، قبل انتقاله للزمالك، وأكمل: "وصل إلي عرضين من الدوري التركي، كما تلقيت وعودا من مسؤولي مزارع دينا بقضاء فترة معايشة مع مانشستر يونايتد، ولكن الأمور لم تكتمل".



وختم: "كنت أتمنى العودة للزمالك واعتزال كرة القدم في القلعة البيضاء، ثم أكمل مشواري في النادي سواء كمدير للكرة أو مدرب للحراس بعد نهاية الموسم".