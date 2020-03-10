معيط: اقتصادنا تعافى وقادر على التعامل مع الصدمات

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الاقتصاد المصري قد تعافى، وأصبح قادرًا على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وامتصاص أي صدمات خارجية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من سيناريو أو تصور لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021 يناسب كل الظروف المحتملة على ضوء المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية. وقال معيط، إنه يتابع يوميًا عبر منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية حجم الإيرادات والمصروفات على النحو الذي يضمن انضباط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لموازنة العام المالي الحالي.

وأشار وزير المالية إلى أن ضخ 2 مليار جنيه لتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، و7 مليارات جنيه لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا، أسهم في توفير فرص عمل جديدة.وأضاف، في لقائه مع كبار الكتاب والإعلاميين في الحلقة الثالثة من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، أن