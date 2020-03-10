حارب الكورونا.. اهتم بنظافة هاتفك واللاب توب

تحرير:إسراء سليمان ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٠ م

الهواتف الذكية

ما زال فيروس كورونا ينتشر في أجزاء مختلفة حول العالم، ويحاول المختصون في الصحة توجية الآخرين، ونشر معلومات وقائية، للحماية من العدوى، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، واستخدام مطهر لليدين، وذلك بعد تزايد عدد الإصابات إلى أكثر من 100 ألف، لذا لابد من الاهتمام بنظافة اللاب توب والموبايل والحاسوب، حيث وضحت الدراسات والأبحاث أن العدوى يمكن أن تنتقل من خلال استخدام الأجهزة، وتداولها بين أكثر من شخص، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".

بعد أزمة الكورونا، أصبح ارتداء كمامة، واستخدام غسول لليدين، واتباع عادات متعلقة بالنظافة، من أكثر الأشياء الهامة، التي يسعى الجميع إلى تنفيذها على أكمل وجه، ولكن أثبتت الدراسات أيضًا أن الأجهزة وهاتفك بمنزلة بؤرة لتراكم الباكتيريا أو انتشار العدوى، لذا عليك باتباع الخطوات الآتية للحفاظ على نظافة جهازك: -