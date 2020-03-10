حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

حارب الكورونا.. اهتم بنظافة هاتفك واللاب توب

تحرير:إسراء سليمان ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٠ م
الهواتف الذكية
الهواتف الذكية
ما زال فيروس كورونا ينتشر في أجزاء مختلفة حول العالم، ويحاول المختصون في الصحة توجية الآخرين، ونشر معلومات وقائية، للحماية من العدوى، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، واستخدام مطهر لليدين، وذلك بعد تزايد عدد الإصابات إلى أكثر من 100 ألف، لذا لابد من الاهتمام بنظافة اللاب توب والموبايل والحاسوب، حيث وضحت الدراسات والأبحاث أن العدوى يمكن أن تنتقل من خلال استخدام الأجهزة، وتداولها بين أكثر من شخص، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
بعد أزمة الكورونا، أصبح ارتداء كمامة، واستخدام غسول لليدين، واتباع عادات متعلقة بالنظافة، من أكثر الأشياء الهامة، التي يسعى الجميع إلى تنفيذها على أكمل وجه، ولكن أثبتت الدراسات أيضًا أن الأجهزة وهاتفك بمنزلة بؤرة لتراكم الباكتيريا أو انتشار العدوى، لذا عليك باتباع الخطوات الآتية للحفاظ على نظافة جهازك: -
اقرأ المزيد
شائعات (3)

استلام الهدايا وتربية الحيوانات.. شائعات حول كورونا

انتشار الأمراض حول العالم، يصاحبها بعض من الشائعات التي تشعرنا بالخوف والقلق، والآن تعتبر الكورونا من أكثر الأشياء التي تشغل عقولنا، ويقول البعض إن الطعام الصيني من أكثر مسببات الإصابة، ويعتقد آخرون أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الالتهابات، مثل الثوم، يساعد في العلاج بشكل كبير، ومع تزايد حالات الإصابة بالمرض وارتفاع نسب الوفيات، تزداد الشائعات والاعتقادات الخاطئة، لذا لا بد من التعرف عليها، حتى لا نعيش في خوف دائم، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
أنفلونزا-الكلاب

لا تقلق.. كورونا لن ينتقل إلى كلبك المفضل

أصبح فيروس كورونا خطرا يهدد العالم الآن، لذا يعيش الجميع في حالة زعر، خوفًا من انتشار المرض، وتزايد عدد الإصابات والوفيات، لكن الأمر ليس بهذه الخطورة، فكل ما عليك فعله اتباع تعليمات الوقاية، للحفاظ على صحتك "فالوقاية خير من العلاج"، وبشأن انتقال العدوى للحيوانات، يعتقد البعض أن الكلاب والقطط يمكن أن تصاب بالعدوى، لكن العلماء أثبتوا أن لا يوجد دليل ملموس على صحة هذا الادعاء، إلا أنهم في الوقت ذاته أكدوا على أن الحرص واجب دائمًا، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
الحمل العنقودي

أفضل وقت لإنجاب طفل؟ تقول الدراسات إنه فصل الشتاء

العائلة وتكوين بيت سعيد من الأمور المهمة في حياة كل فرد، لذا قبل اتخاذ قرار الحمل، عليك بالتفكير جيدًا في صحة الأم والجنين، بجانب القدرة على تحمل المسئولية، والحفاظ على صحة الجنين قبل وبعد الولادة، وبالنسبة لأفضل وقت للحمل، تقول الدراسات إن أشهر الشتاء تعتبر مثالية بشكل كبير، إضافة إلى أواخر الخريف، ولكن لماذا؟ ربما تتأثر صحة الطفل بالعديد من العوامل مثل تاريخ الحمل والتوقيت، وهذا ما حاولت الدراسات توضيحه، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "timesofindia".
اقرأ المزيد من الأخبار
أنفلونزا-الكلاب

لا تقلق.. كورونا لن ينتقل إلى كلبك المفضل

أصبح فيروس كورونا خطرا يهدد العالم الآن، لذا يعيش الجميع في حالة زعر، خوفًا من انتشار المرض، وتزايد عدد الإصابات والوفيات، لكن الأمر ليس بهذه الخطورة، فكل ما عليك فعله اتباع تعليمات الوقاية، للحفاظ على صحتك "فالوقاية خير من العلاج"، وبشأن انتقال العدوى للحيوانات، يعتقد البعض أن الكلاب والقطط يمكن أن تصاب بالعدوى، لكن العلماء أثبتوا أن لا يوجد دليل ملموس على صحة هذا الادعاء، إلا أنهم في الوقت ذاته أكدوا على أن الحرص واجب دائمًا، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
شائعات (3)

استلام الهدايا وتربية الحيوانات.. شائعات حول كورونا

انتشار الأمراض حول العالم، يصاحبها بعض من الشائعات التي تشعرنا بالخوف والقلق، والآن تعتبر الكورونا من أكثر الأشياء التي تشغل عقولنا، ويقول البعض إن الطعام الصيني من أكثر مسببات الإصابة، ويعتقد آخرون أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الالتهابات، مثل الثوم، يساعد في العلاج بشكل كبير، ومع تزايد حالات الإصابة بالمرض وارتفاع نسب الوفيات، تزداد الشائعات والاعتقادات الخاطئة، لذا لا بد من التعرف عليها، حتى لا نعيش في خوف دائم، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
كورونا

الصينيون حائرون.. البحث وراء الأسباب الخفية لكورونا

فيروس كورونا ينتشر كل يوم بشكل كبير في العالم، وخاصة في مدينة ووهان الصينية، حيث سميت بمدينة الأشباح، بعد أن أغلقت تماما منذ الثالث والعشرون من يناير الماضي، وتوصل الأطباء والباحثون إلى أن ظهور الفيروس المميت، يرجع إلى المأكولات البحرية غير المعتادة، لذا ينصح بتجنب مثل هذه الأطعمة، للوقاية من الإصابة بالمرض.. وتعيش ووهان الآن في قلق دائم، فهم لا يجدون أملا في مدينتهم، وفي نفس الوقت أول رجل أُصيب بالفيروس ليس له صلة بالطعام من الأساس، إذا هل يوجد لغز؟
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]