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معيط: مصر طرحت سندات لأجل 40 عامًا بنصف مليار دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤١ ص
سندات دولارية
سندات دولارية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن استراتيجية خفض الدين للناتج المحلي ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وتقليص خدمة الدين، وعلى ضوء ذلك تم التقدم بمشروع قانون الصكوك السيادية الحكومية، بهدف جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر سيولة إضافية للاقتصاد المصري، وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات. وأضاف، أنه تم لأول مرة أيضًا طرح سندات خضراء سيادية حكومية بهدف توسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وترسيخ الدور الريادي لمصر في تبني سياسات محفزة للاستثمارات النظيفة.
وأوضح وزير المالية، في لقائه مع كبار الكتاب والإعلاميين في الحلقة الثالثة من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، أن السندات الدولارية لأجل 40 عامًا التي طرحتها مصر بقيمة نصف مليار دولار شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، ووصل حجم الاكتتاب عليها إلى 6.75 مليار دولار؛
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اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 731 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1660 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
خضروات-اسواق

الخضروات والفاكهة.. 7 سلع انخفضت أسعارها في فبراير

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 4.9% خلال شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 6.8% خلال شهر يناير السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.9% خلال شهر فبراير من العام الماضي 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشارت البيانات إلى استقرار المستوى العام للتضخم الشهري لشهر فبراير 2020، حيث بلـغ الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 105.2 نقطة لشهر فبراير 2020، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر يناير 2020. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن.
وزارة-المالية

إطلاق 10 تشريعات جديدة ضمن الإصلاح الهيكلي قريبا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تعكف على إنجاز 10 تشريعات جديدة تُعد جزءًا من برنامج الإصلاح الهيكلي، وهي: الشراكة مع القطاع الخاص، والصكوك السيادية الحكومية، والجمارك، والمالية العامة الموحد، والحسابات الختامية، والإجراءات الضريبية الموحد، والضريبة على الدخل، وتعديلات ضريبة القيمة المضافة، وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه تمت مراجعة شرائح الضريبة على الدخل، وهناك دراسة متكاملة في هذا الشأن، وأنه سيتم تعديل المعاملة الضريبية والجمركية لصناعة الورق لصالح الإنتاج المحلي.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: الإقرارات الإلكترونية كشفت 25 حالة تهرب ضريبي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه بنهاية العام الحالي سنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة بما يرضي الله. وأوضح معيط، أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف العديد من حالات التهرب الضريبي، خاصة بعد الربط الإلكتروني لمنظومتي الضرائب والجمارك، وقد تم ضبط 25 حالة مؤخرًا بقيمة فاقد ضريبي 18 مليون جنيه تم تحصيلها لصالح خزانة الدولة.
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وزير-الماليه

معيط: اقتصادنا تعافى وقادر على التعامل مع الصدمات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الاقتصاد المصري قد تعافى، وأصبح قادرًا على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وامتصاص أي صدمات خارجية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من سيناريو أو تصور لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021 يناسب كل الظروف المحتملة على ضوء المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية. وقال معيط، إنه يتابع يوميًا عبر منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية حجم الإيرادات والمصروفات على النحو الذي يضمن انضباط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لموازنة العام المالي الحالي.
وزير-المالية -محمد-معيط

8.7 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية. وقالت وزارة المالية، إنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بقيمة 8.7 مليار جنيه لصالح هيئة السلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: مصر تحتل المركز الأول عالميا في خفض الديون

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تستهدف في موازنة العام المالي المقبل تحقيق نمو مستدام 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على الفائض الأولى 2%، وخفض العجز الكلي إلى 6.2%، والنزول بمعدل الدين إلى 79%. وأضاف معيط، أن مصر سجلت خلال العام المالي الماضي المركز الثاني عالميًا بعد الأكوادور في الفائض الأولى، والسادس في النمو بمعدل 5.6%، والأول في خفض الدين خلال عامين بنسبة 18%؛ بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق قفزة جديدة في الاعتمادات المالية المقررة للاستثمارات.
وزارة-المالية

مشروع قانون جديد للصكوك السيادية لتمويل الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه قد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية، وإحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لإصداره، موضحًا أن الصكوك السيادية الحكومية تُعد أحد أنواع الأوراق المالية السيادية التي سوف تصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة. وأضاف الوزير، أن إصدار الصكوك السيادية الحكومية سوف يسهم في جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر ويجذب تمويلاً وسيولة إضافية للاقتصاد المصري.
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