معيط: مصر طرحت سندات لأجل 40 عامًا بنصف مليار دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤١ ص

سندات دولارية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن استراتيجية خفض الدين للناتج المحلي ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وتقليص خدمة الدين، وعلى ضوء ذلك تم التقدم بمشروع قانون الصكوك السيادية الحكومية، بهدف جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر سيولة إضافية للاقتصاد المصري، وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات. وأضاف، أنه تم لأول مرة أيضًا طرح سندات خضراء سيادية حكومية بهدف توسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وترسيخ الدور الريادي لمصر في تبني سياسات محفزة للاستثمارات النظيفة.

وأوضح وزير المالية، في لقائه مع كبار الكتاب والإعلاميين في الحلقة الثالثة من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، أن السندات الدولارية لأجل 40 عامًا التي طرحتها مصر بقيمة نصف مليار دولار شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، ووصل حجم الاكتتاب عليها إلى 6.75 مليار دولار؛