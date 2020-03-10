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إطلاق 10 تشريعات جديدة ضمن الإصلاح الهيكلي قريبا

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥١ ص
وزارة المالية
وزارة المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تعكف على إنجاز 10 تشريعات جديدة تُعد جزءًا من برنامج الإصلاح الهيكلي، وهي: الشراكة مع القطاع الخاص، والصكوك السيادية الحكومية، والجمارك، والمالية العامة الموحد، والحسابات الختامية، والإجراءات الضريبية الموحد، والضريبة على الدخل، وتعديلات ضريبة القيمة المضافة، وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه تمت مراجعة شرائح الضريبة على الدخل، وهناك دراسة متكاملة في هذا الشأن، وأنه سيتم تعديل المعاملة الضريبية والجمركية لصناعة الورق لصالح الإنتاج المحلي.
وأضاف معيط في لقائه مع كبار الكتاب والإعلاميين في الحلقة الثالثة من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدمًا نحو تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وإصلاح هيكل الأجور
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اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 731 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1660 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
خضروات-اسواق

الخضروات والفاكهة.. 7 سلع انخفضت أسعارها في فبراير

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 4.9% خلال شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 6.8% خلال شهر يناير السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.9% خلال شهر فبراير من العام الماضي 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشارت البيانات إلى استقرار المستوى العام للتضخم الشهري لشهر فبراير 2020، حيث بلـغ الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 105.2 نقطة لشهر فبراير 2020، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر يناير 2020. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: الإقرارات الإلكترونية كشفت 25 حالة تهرب ضريبي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه بنهاية العام الحالي سنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة بما يرضي الله. وأوضح معيط، أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف العديد من حالات التهرب الضريبي، خاصة بعد الربط الإلكتروني لمنظومتي الضرائب والجمارك، وقد تم ضبط 25 حالة مؤخرًا بقيمة فاقد ضريبي 18 مليون جنيه تم تحصيلها لصالح خزانة الدولة.
الدولار

معيط: مصر طرحت سندات لأجل 40 عامًا بنصف مليار دولار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن استراتيجية خفض الدين للناتج المحلي ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وتقليص خدمة الدين، وعلى ضوء ذلك تم التقدم بمشروع قانون الصكوك السيادية الحكومية، بهدف جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر سيولة إضافية للاقتصاد المصري، وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات. وأضاف، أنه تم لأول مرة أيضًا طرح سندات خضراء سيادية حكومية بهدف توسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وترسيخ الدور الريادي لمصر في تبني سياسات محفزة للاستثمارات النظيفة.
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: الإقرارات الإلكترونية كشفت 25 حالة تهرب ضريبي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه بنهاية العام الحالي سنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة بما يرضي الله. وأوضح معيط، أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف العديد من حالات التهرب الضريبي، خاصة بعد الربط الإلكتروني لمنظومتي الضرائب والجمارك، وقد تم ضبط 25 حالة مؤخرًا بقيمة فاقد ضريبي 18 مليون جنيه تم تحصيلها لصالح خزانة الدولة.
وزير-المالية -محمد-معيط

8.7 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية. وقالت وزارة المالية، إنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بقيمة 8.7 مليار جنيه لصالح هيئة السلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة.
وزير-الماليه

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي جنب مصر مصير لبنان

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر على هيكل الاقتصاد المصري، وتفهم البرلمان وفي القلب منه لجنة الخطة والموازنة لتلك الإصلاحات وضرورتها، جنب مصر مصير دولة لبنان. وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الأحد، أنه "بعد إعلان رئيس وزراء لبنان إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها وديونها الخارجية، قلت الحمد لله، رغم كل آلام الإصلاحات لكن هذا ما جنب مصر هذا المصير". وأوضح، "رغم إعلان لبنان البدء في اتخاذ خطوات الإصلاح إلا أنه تأخر في إجرائها وبدأها بعد تدهور وضع الاقتصاد.
سجائر (1)

66 مليار جنيه ضرائب مستهدفة من رفع أسعار السجائر

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديلات ضريبة القيمة المضافة لأسعار السجائر بزيادة 50 و100 قرش، كما أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بالأسعار الجديدة للسجائر والتبغ بعد موافقة البرلمان على زيادة الضريبة عليها. ووفقا للتعديلات فإن الزيادة في قيمة الضريبة 50 قرش ترفع تكلفة العلبة واحده جنيه، بينما الزيادة واحد جنية في الضريبة تزيد سعر العبوة 2 جنيه. ومنذ قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016 وحتى الأن، ارتفعت اسعار السجائر بواقع 9 مرات.
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