حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» في جامعة قناة السويس

تحرير:محمد مصباح ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٢ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات مستعدة للتعامل مع أي اشتباه في أي حالة على مدار 24 ساعة، متابعة أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة داخل الكليات والمدن الجامعة كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى داخل الإدارة الطبية بالجامعة والمستشفيات الجامعية. وكانت رئيس الجامعة قد أصدرت قرارا بتأجيل كافة الفعاليات التي تتضمن حشود طلابية حيث تم إلغاء الندوات والمؤتمرات والاحتفالات الكبرى.

وأضافت هجرس، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما تم تداوله عن وجود حالات إصابة بفيروس كرونا المستجد داخل المدن الجامعية، مشددة على ضرورة تحرى الصدق في المعلومات التي يتم تداولها، مؤكدة أنه في حالة وجود أي إصابات سيصدر بيانا رسميا عن إدارة الجامعة حرصا على مصلحة جميع الطلاب والعاملين بالجامعة.وأشارت