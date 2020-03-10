حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» في جامعة قناة السويس
تحرير:محمد مصباح
١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٢ م
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات مستعدة للتعامل مع أي اشتباه في أي حالة على مدار 24 ساعة، متابعة أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة داخل الكليات والمدن الجامعة كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى داخل الإدارة الطبية بالجامعة والمستشفيات الجامعية. وكانت رئيس الجامعة قد أصدرت قرارا بتأجيل كافة الفعاليات التي تتضمن حشود طلابية حيث تم إلغاء الندوات والمؤتمرات والاحتفالات الكبرى.
وأضافت هجرس، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما تم تداوله عن وجود حالات إصابة بفيروس كرونا المستجد داخل المدن الجامعية، مشددة على ضرورة تحرى الصدق في المعلومات التي يتم تداولها، مؤكدة أنه في حالة وجود أي إصابات سيصدر بيانا رسميا عن إدارة الجامعة حرصا على مصلحة جميع الطلاب والعاملين بالجامعة.وأشارت
وأضافت هجرس، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما تم تداوله عن وجود حالات إصابة بفيروس كرونا المستجد داخل المدن الجامعية، مشددة على ضرورة تحرى الصدق في المعلومات التي يتم تداولها، مؤكدة أنه في حالة وجود أي إصابات سيصدر بيانا رسميا عن إدارة الجامعة حرصا على مصلحة جميع الطلاب والعاملين بالجامعة.
وأشارت إلى أن ما يتم من إجراءات احترازية داخل المدينة والجامعة يتم على مستوى الجمهورية، وبناءً على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وذلك في سيناريو يتم على مستوى الدولة لإدارة أزمة مواجهة الفيروس وطرق الوقاية.
وذكرت أن الجامعة ستواجه بكل الحزم أي شائعات من شأنها إثارة الزعر بين طلاب الجامعة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الشائعات،ـ داعية الطلاب إلى عدم الالتفات إلى هذه الشائعات.