رسميًا.. قمة برشلونة ونابولي بدون جمهور

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٦ م

برشلونة

أعلن متحدث باسم برشلونة، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة الفريق وضيفه نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 18 مارس الجاري، ستقام دون مشجعين بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن كانت قد أوصت وزارة الصحة الإسبانية بإقامة مباراة برشلونة ونابولي بدون جمهور، علمًا بأن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. وكانت قد قررت شرطة باريس، إقامة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، خلف أبواب مغلقة ودون جمهور، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، وسيحاول صاحب الأرض، تعويض تأخره ذهابا (1-2).

كما استقرت السلطات الإسبانية، على قرار إقامة مواجهة إشبيلية وروما، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي في ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بدون جماهير، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن القرار قد تم اتخاذه خوفًا من تفشي وباء فيروس كورونا، حيث ستقام مباراة الإياب في ملعب "الأولمبيكو" أيضًا

كما استقرت السلطات الإسبانية، على قرار إقامة مواجهة إشبيلية وروما، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي في ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بدون جماهير، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن القرار قد تم اتخاذه خوفًا من تفشي وباء فيروس كورونا، حيث ستقام مباراة الإياب في ملعب "الأولمبيكو" أيضًا بدون جماهير.



وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إقامة مباراة أولمبياكوس اليوناني مع ضيفه وولفرهامبتون الإنجليزي بدون جمهور، حيث يلتقي أولمبياكوس مع وولفرهامبتون يوم الخميس المقبل في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي، لكن يويفا قرر إقامة المباراة بدون جماهير خوفا من فيروس كورونا.