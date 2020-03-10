رياضة

رسميًا.. قمة برشلونة ونابولي بدون جمهور

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٦ م
برشلونة
برشلونة
أعلن متحدث باسم برشلونة، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة الفريق وضيفه نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 18 مارس الجاري، ستقام دون مشجعين بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن كانت قد أوصت وزارة الصحة الإسبانية بإقامة مباراة برشلونة ونابولي بدون جمهور، علمًا بأن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. وكانت قد قررت شرطة باريس، إقامة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، خلف أبواب مغلقة ودون جمهور، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، وسيحاول صاحب الأرض، تعويض تأخره ذهابا (1-2).
كما استقرت السلطات الإسبانية، على قرار إقامة مواجهة إشبيلية وروما، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي في ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بدون جماهير، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن القرار قد تم اتخاذه خوفًا من تفشي وباء فيروس كورونا، حيث ستقام مباراة الإياب في ملعب "الأولمبيكو" أيضًا
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حسام- البدري

حسام البدري يصدم ثلاثي الأهلي والزمالك

يستعد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، لتوجيه صدمة لثلاثي الأهلي والزمالك، بعدم ضمهم لمعسكر الفراعنة في مارس القادم، حيث يستعد منتخبنا لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. وكشف مصدر أن عبد الله جمعة لاعب الزمالك، فرصته ضعيفة جدًا في الانضمام لمعسكر الفراعنة في مارس، حيث قال المصدر، إن عبد الله جمعة لا يشارك بصفة أساسية وعندما يشارك لا يؤدي بشكل مميز، بجانب المشكلة التي افتعلها مع جمهور الأهلي في لقاء السوبر الأخير.
.محمد-عبد-المنصف

عبد المنصف: عبد الواحد سبب فشل انتقالي إلى لاتسيو

كشف محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، عن أسباب فشل انتقاله إلى نادي لاتسيو الإيطالي، في صيف 2007، حين كان حارسا لمرمى الزمالك، حيث وقال عبد المنصف في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "كانت علاقتي قوية بمدرب منتخب مصر الأسبق ماركو تارديلي، ورشحني للانضمام إلى لاتسيو، وأرسل النادي الإيطالي لي لقضاء فترة معايشة لمدة 10 أيام، وكان وقتها الفريق يملك حارسين تخطيا الأربعين عاما، وهما أنجيلو بيروزي وماركو بالوتا، ووافق الزمالك على المعايشة، وبعد خوض 4 أيام في التدريبات مع لاتسيو، أبدوا إعجابهم بمستواي، وأرسلوا عرضا رسميا لنادي الزمالك".
ليستر سيتي

ليستر سيتي يقسو على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا كبيرًا على نظيره أستون فيلا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "ووكر"، من مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الثعالب رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن فريق مانشستر سيتي، الذي يحتل الثاني، في المقابل تجمد رصيد أستون عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بفارق أربع نقاط عن نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير.
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مورينيو

مورينيو يتلقى صدمة قبل مواجهة لايبزيج بدوري الأبطال

تلقى توتنهام الإنجليزي، ضربة موجعة قبل مواجهة لايبزيج الألماني، المقرر إقامتها في العاشرة مساء غدًا الثلاثاء، على ملعب ريد بول ارينا، ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. وأعلن النادي الإنجليزي، عن إصابة ستيفن بيرجوين في الكاحل الأيسر، ولم يحدد النادي مدة غياب المهاجم الهولندي الجديد للسبيرز، إلا أنه أكد "سيخضع لفترة طويلة من التأهيل"، قبل أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي، بعد تعرض للإصابة خلال مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي، قبل أن يخضع للفحص الطبي اليوم، الذي أكد غيابه لفترة طويلة.
ليفربول - ولفرهامبتون

أول قرار من ليفربول بعد انتشار كورونا

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بيانًا رسميًا، بشأن فيروس كورونا، الذي ظهر في المدينة الإنجليزية خلال الأيام الأخيرة، لتنضم إنجلترا للدول المصابة بالفيروس. وجاء البيان الذي نشره نادي ليفربول على الموقع الرسمي، كالتالي: "في الأسابيع الأخيرة كان هناك توعية بفيروس كورونا حول العالم، ولدينا عدة مقاييس حول عمليات النادي من أجل تجنب انتشار الفيروس وحماية الموظفين، لقد اتخذنا المقاييس تتضمن إلغاء سفر أي شخص من أطقم العمل للدول التي تعاني من مخاطر عالية وتذكير الجماهير بالأساليب الصحية عبر مذكرات في جميع الأنحاء".
اشرف-صبحى

وزير الرياضة: لن نؤجل النشاط الرياضي بسبب كورونا

يرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه لا يوجد خطورة من تأثير فيروس كورونا على النشاط الرياضي في مصر حتى الآن بسبب عدم تفشي الوباء في مصر، حيث قال صبحي في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "يتم التنسيق على أعلى مستوى لضمان سلامة جميع بعثاتنا الرياضية فيما يخص الطب الوقائي لسلامة كل الرياضيين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا". وعن الوضع في مصر شدد وزير الرياضة: "لم نتخذ أي قرارات حتى الآن فيما يخص تأثير كورونا على النشاط الرياضي بمصر، وذلك لأن هذا الوباء غير متفشٍّ في مصر، ولا يوجد داعٍ لإلغاء أو تأجيل أي نشاط محلي بسبب، ونواصل رصد مستجدات ما يخص الفيروس في مصر والوضع مطمئن".
نيمار

نيمار يتسلح بالفيفا للعودة إلى برشلونة

يتمسك البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، برغبته في العودة إلى برشلونة الصيف المقبل، وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، يرى نيمار أن العلاقة مع مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، لا يمكن تحملها، وهذا بعدما رفض ليوناردو التفاوض مع برشلونة، من أجل انتقال نيمار، كما منع مشاركته مع الفريق عندما كان لائقًا. وأشار التقرير إلى أن نيمار، سيحاول الضغط على إدارة سان جيرمان مرة أخرى، من أجل الرحيل إلى برشلونة، معتمدًا على لوائح الاتحاد الدولي (فيفا)، والتي ستقف في صفه الصيف المقبل، على عكس الصيف الماضي، الذي كان فيه سان جيرمان سيد قراره.
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