الخضراوات والفاكهة.. 7 سلع انخفضت أسعارها في فبراير

سجل معدل التضخم السنوي تراجعًا خلال شهر فبراير الماضي، بينما استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين عند نفس معدل شهر يناير 2020، نتيجة ارتفاع وانخفاض أسعار بعض السلع
انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 4.9% خلال شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 6.8% خلال شهر يناير السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.9% خلال شهر فبراير من العام الماضي 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت البيانات إلى استقرار المستوى العام للتضخم الشهري لشهر فبراير 2020، حيث بلـغ الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 105.2 نقطة لشهر فبراير 2020، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر يناير 2020.
ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن.
وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال شهر فبراير الماضي وفقا لما يلي:
سلع انخفضت أسعارها في فبراير
قسم الطعام والمشروبات
سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضا قدره 0.2%، وذلك نتيجة تراجع أسعار كل من:
مجموعة الخضراوات
انخفضت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة بلغت نحو 5.4% خلال شهر فبراير الماضي،
وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال شهر فبراير الماضي وفقا لما يلي:
سلع انخفضت أسعارها في فبراير
قسم الطعام والمشروبات
سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضا قدره 0.2%، وذلك نتيجة تراجع أسعار كل من:
مجموعة الخضراوات
انخفضت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة بلغت نحو 5.4% خلال شهر فبراير الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطماطم بنسبة 11.4%، ومجموعة البطاطس بنسبة 19.7%.
مجموعة الفاكهة
انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة بلغت نحو 0.3% خلال شهر فبراير الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الفراولة بنسبة 11.8%.
مجموعة المنتجات الغذائية الأخرى
انخفضت أسعار مجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة بلغت نحو 0.9% خلال شهر فبراير الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة التوابل والبهارات بنسبة 1.5%.
مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية
انخفضت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة بلغت نحو 0.2% خلال شهر فبراير الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة بنسبة 0.2%.
قسم الملابس والأحذية
سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضا قدره 1.2% خلال شهر فبراير الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.8%، ومجموعة الأحذية بنسبة 0.4%.
قسم الثقافة والترفيه
سجل قسم الثقافة والترفيه انخفاضا قدره 0.1%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.5%.
سلع ارتفعت أسعارها في فبراير
مجموعة اللحوم والدواجن
ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة بلغت نحو 1.9% خلال شهر فبراير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة بنسبة 0.5%، وكذلك ارتفاع أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 2.6%.
مجموعة الألبان والجبن والبيض
ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة بلغت نحو 0.9% خلال شهر فبراير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة البيض بنسبة 3.2%.
مجموعة الحبوب والخبز
ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة بلغت نحو 0.4% خلال شهر فبراير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة 0.5%.
قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 0.1% خلال شهر فبراير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.1%.
قسم الرعاية الصحية
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 0.2% خلال شهر فبراير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.5%.
قسم المطاعم والفنادق
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 0.7% خلال شهر فبراير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.7%.
قسم السلع والخدمات المتنوعة
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 0.1% خلال شهر فبراير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 0.2%، وارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.1%.
قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره 0.1% خلال شهر فبراير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.4%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.2%.