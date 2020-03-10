الخضراوات والفاكهة.. 7 سلع انخفضت أسعارها في فبراير

سجل معدل التضخم السنوي تراجعًا خلال شهر فبراير الماضي، بينما استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين عند نفس معدل شهر يناير 2020، نتيجة ارتفاع وانخفاض أسعار بعض السلع

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م

أسعار الخضروات

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 4.9% خلال شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 6.8% خلال شهر يناير السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.9% خلال شهر فبراير من العام الماضي 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشارت البيانات إلى استقرار المستوى العام للتضخم الشهري لشهر فبراير 2020، حيث بلـغ الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 105.2 نقطة لشهر فبراير 2020، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر يناير 2020. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن.

وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال شهر فبراير الماضي وفقا لما يلي: سلع انخفضت أسعارها في فبراير قسم الطعام والمشروبات سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضا قدره 0.2%، وذلك نتيجة تراجع أسعار كل من: مجموعة الخضراوات انخفضت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة بلغت نحو 5.4% خلال شهر فبراير الماضي،