الخضروات والفاكهة.. 7 سلع انخفضت أسعارها في فبراير

سجل معدل التضخم السنوي تراجعًا خلال شهر فبراير الماضي، فيما استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين عند نفس معدل شهر يناير 2020، نتيجة ارتفاع وانخفاض أسعار بعض السلع

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م

أسعار الخضروات

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 4.9% خلال شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 6.8% خلال شهر يناير السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.9% خلال شهر فبراير من العام الماضي 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشارت البيانات إلى استقرار المستوى العام للتضخم الشهري لشهر فبراير 2020، حيث بلـغ الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 105.2 نقطة لشهر فبراير 2020، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر يناير 2020. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن.

وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال شهر فبراير الماضي وفقا لما يلي:سلع انخفضت أسعارها في فبرايرقسم الطعام والمشروباتسجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضا قدره 0.2%، وذلك نتيجة تراجع أسعار كل من:مجموعة الخضرواتانخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة بلغت نحو 5.4% خلال شهر فبراير الماضي، بسبب