لبنان يسجل أول وفاة بفيروس «كورونا»

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٦ م

كورونا - صورة أرشيفية

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن لبنان سجل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء مضيفة أن المريض كان في الحجر الصحي. وأوقفت الحكومة الرحلات الجوية لغير المقيمين من بؤر الفيروس وأغلقت المدارس، ونصحت بتجنب التجمعات العامة مع ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في لبنان إلى 41 حالة هذا الأسبوع. كما أعلنت بلدية العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، إغلاق الحدائق العامة. وقالت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت: "تقرر إقفال الحدائق العامة في مدينة بيروت، لا سيما حدائق حرج بيروت وحديقة الرئيس رينيه معوض، بشكل مؤقت".

وكلفت السلطات اللبنانية الدرك والحرس في حدائق بيروت بتنفيذ القرار. ويبلغ عدد الحالات التي شخصت بإصابتها بفيروس كورونا الجديد داخل الأراضي اللبنانية 41 إصابة، تعافى منهم 15 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، ووضع المصابين بفيروس كورونا الجديد مستقر ما عدا 3 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية