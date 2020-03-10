رياضة

حسام البدري يصدم ثلاثي الأهلي والزمالك

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٢ م
حسام البدري
حسام البدري
يستعد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، لتوجيه صدمة لثلاثي الأهلي والزمالك، بعدم ضمهم لمعسكر الفراعنة في مارس القادم، حيث يستعد منتخبنا لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. وكشف مصدر أن عبد الله جمعة لاعب الزمالك، فرصته ضعيفة جدًا في الانضمام لمعسكر الفراعنة في مارس، حيث قال المصدر، إن عبد الله جمعة لا يشارك بصفة أساسية وعندما يشارك لا يؤدي بشكل مميز، بجانب المشكلة التي افتعلها مع جمهور الأهلي في لقاء السوبر الأخير.
كما أكد المصدر أن حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" لاعبي الأهلي، قد لا يكونا ضمن قائمة الفراعنة في مارس، حيث قال المصدر، إن الثنائي لا يقدم المستوى المنتظر منه مع فريقها خلال الفترة الأخيرة وهو ما يدفع الجهاز الفني للتفكير بقوة في استبعادها.وكان قد أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة
اقرأ المزيد
برشلونة

رسميًا.. قمة برشلونة ونابولي بدون جمهور

أعلن متحدث باسم برشلونة، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة الفريق وضيفه نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 18 مارس الجاري، ستقام دون مشجعين بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن كانت قد أوصت وزارة الصحة الإسبانية بإقامة مباراة برشلونة ونابولي بدون جمهور، علمًا بأن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. وكانت قد قررت شرطة باريس، إقامة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، خلف أبواب مغلقة ودون جمهور، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، وسيحاول صاحب الأرض، تعويض تأخره ذهابا (1-2).
.محمد-عبد-المنصف

عبد المنصف: عبد الواحد سبب فشل انتقالي إلى لاتسيو

كشف محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، عن أسباب فشل انتقاله إلى نادي لاتسيو الإيطالي، في صيف 2007، حين كان حارسا لمرمى الزمالك، حيث وقال عبد المنصف في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "كانت علاقتي قوية بمدرب منتخب مصر الأسبق ماركو تارديلي، ورشحني للانضمام إلى لاتسيو، وأرسل النادي الإيطالي لي لقضاء فترة معايشة لمدة 10 أيام، وكان وقتها الفريق يملك حارسين تخطيا الأربعين عاما، وهما أنجيلو بيروزي وماركو بالوتا، ووافق الزمالك على المعايشة، وبعد خوض 4 أيام في التدريبات مع لاتسيو، أبدوا إعجابهم بمستواي، وأرسلوا عرضا رسميا لنادي الزمالك".
ليستر سيتي

ليستر سيتي يقسو على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا كبيرًا على نظيره أستون فيلا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "ووكر"، من مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الثعالب رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن فريق مانشستر سيتي، الذي يحتل الثاني، في المقابل تجمد رصيد أستون عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بفارق أربع نقاط عن نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير.
اقرأ المزيد من الأخبار
.محمد-عبد-المنصف

عبد المنصف: عبد الواحد سبب فشل انتقالي إلى لاتسيو

كشف محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، عن أسباب فشل انتقاله إلى نادي لاتسيو الإيطالي، في صيف 2007، حين كان حارسا لمرمى الزمالك، حيث وقال عبد المنصف في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "كانت علاقتي قوية بمدرب منتخب مصر الأسبق ماركو تارديلي، ورشحني للانضمام إلى لاتسيو، وأرسل النادي الإيطالي لي لقضاء فترة معايشة لمدة 10 أيام، وكان وقتها الفريق يملك حارسين تخطيا الأربعين عاما، وهما أنجيلو بيروزي وماركو بالوتا، ووافق الزمالك على المعايشة، وبعد خوض 4 أيام في التدريبات مع لاتسيو، أبدوا إعجابهم بمستواي، وأرسلوا عرضا رسميا لنادي الزمالك".
أحمد-حسن - بيراميدز (2)

أحمد حسن: هذا الثلاثي يعزز من قوة الزمالك

تمنى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا، هذا الموسم بين الأهلي والزمالك، حيث قال حسن: "الأهلي واجه ظروف نفسية صعبة خلال مواجهة الإياب أمام صن داونز، بسبب نتيجة النسخة الماضية، ولكن تعامل بشكل مميز خلال اللقاء وتمكن من حسم الصعود". وأضاف: "فايلر تعامل مع اللقاء بنوع من الحنكة والذكاء في طريقة اللعب، وكان من الممكن أن يعود الأهلي بالفوز بعد أن أهدر عددًا من الفرص المؤكدة، وعناصر الخبرة في تشكيل الأهلي تلعب دورًا كبيرًا على سبيل المثال أحمد فتحي الذي لديه بصمات مؤثرة وقوية، وأيضا علي معلول الذي يمتلك خبرات كبيرة".
احمد-حسن-بيراميدز

أحمد حسن: رفضت المصري.. ووردة سيعود للفراعنة

كشف أحمد حسن مدير المنتخب الوطني السابق، عن رفضه تولي منصب مدير الكرة بالمصري البورسعيدي في الفترة الأخيرة، حيث قال حسن في تصريحات متلفزة، إنه تلقى مفاوضات من جانب مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية، ولكنه اعتذر لأنه يرغب في العمل بمجال التدريب. وتحدث مدير المنتخب الوطني السابق عن بعض الكواليس الخاصة بمنتخب مصر، مؤكدًا أن حسام البدري مدرب الفراعنة، تقدم بلائحة مكافآت، من أجل تحفيز اللاعبين، أبرز بنودها زيادة المكافآت إلى 60 ألف جنيه لكل لاعب حال الفوز.
أحمد شوبير

شوبير يكشف تحضيرات الأهلي لمواجهة صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري، في أزمة حقيقية قبل مواجهتي توجو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2012، حيث قال شوبير في تصريحات إذاعية: "البدري في مأزق بسبب اعتماد الأهلي والزمالك على الأجانب في التشكيل الأساسي، وذلك يؤثر بشكل واضح على جاهزية وحالة اللاعب المصري الذي يعتمد عليه منتخب الفراعنة، والأهلي يعتمد على أليو ديانج وعلي معلول وجونيور أجاي وأحيانًا جيرالدو، والزمالك يعتمد على فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأحيانًا كاسونجو".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]