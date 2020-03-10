حسام البدري يصدم ثلاثي الأهلي والزمالك

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٢ م

حسام البدري

يستعد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، لتوجيه صدمة لثلاثي الأهلي والزمالك، بعدم ضمهم لمعسكر الفراعنة في مارس القادم، حيث يستعد منتخبنا لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. وكشف مصدر أن عبد الله جمعة لاعب الزمالك، فرصته ضعيفة جدًا في الانضمام لمعسكر الفراعنة في مارس، حيث قال المصدر، إن عبد الله جمعة لا يشارك بصفة أساسية وعندما يشارك لا يؤدي بشكل مميز، بجانب المشكلة التي افتعلها مع جمهور الأهلي في لقاء السوبر الأخير.

كما أكد المصدر أن حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" لاعبي الأهلي، قد لا يكونا ضمن قائمة الفراعنة في مارس، حيث قال المصدر، إن الثنائي لا يقدم المستوى المنتظر منه مع فريقها خلال الفترة الأخيرة وهو ما يدفع الجهاز الفني للتفكير بقوة في استبعادها.وكان قد أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة

كما أكد المصدر أن حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" لاعبي الأهلي، قد لا يكونا ضمن قائمة الفراعنة في مارس، حيث قال المصدر، إن الثنائي لا يقدم المستوى المنتظر منه مع فريقها خلال الفترة الأخيرة وهو ما يدفع الجهاز الفني للتفكير بقوة في استبعادها.



وكان قد أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، وشملت القائمة 4 لاعبين هم:



- أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي).



- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).



- أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني).



- محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي).



وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجاري وهو موعد انطلاق المعسكر قبل 3 أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

