رفض طعون المستبعدين من انتخابات سمالوط

تحرير:محمد الزهراوي ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م

انتخابات - صورة تعبيرية

قررت محكمة القضاء الإداري بالمنيا، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد العظيم علي، وعبد الواحد محمد عبد الرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار المساعد "أ" كريم علي عرفه "مفوض الدولة"، وأمانة سر كمال علي محمد، اليوم الثلاثاء، رفض دعوتان أقامهما "علاء مكادي"، "وبدر سدراك" بإدراج اسمهما ضمن قوائم المرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الثالثة بمركز سمالوط.

كما تضمن قرار المحكمة قبول الدعوي شكلا، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعيان مصروفات الطلب، وأمرت بإحالة الشق الموضوعي من الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.وكان المرشحان علاء الدين فيصل مهني، وشهرته "علاء مكادي"، وبدر أنور حبيب حنين وشهرته "بدر سدراك" قدأقاما