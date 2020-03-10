الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م

طقس بارد - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون طقس غدا ليلا شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على جنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء رياح نشطة على كافة الأنحاء، معتدلة إلى نشطة على الوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال