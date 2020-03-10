الهبوط الكبير.. هل تستفيد مصر من تراجع أسعار البترول؟

تحرير:محمد صلاح ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٩ م

النفط

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، تشهد أسعار النفط انخفاضًا مدويًا، حيث بلغ سعر البرميل 30 دولارًا فقط ليسجل أقل انخفاض له. هذا الانخفاض لم يأت من فراغ، وإنما جاء بسبب حرب السيطرة على الأسواق بين كبار منتجي النفط في العالم (روسيا والسعودية) خاصة بعد عدم موافقة روسيا مد خفض سقف الإنتاج لجولة أخرى بناءً على طلب السعودية المهيمنة على قرارات أوبك وفقا لتصريحات المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق.

وأضاف يوسف فى تصريحاته لـ"التحرير"، أنه كان لزامًا على السعودية المبادرة باتخاذ قرار هو قادم بلا شك نتيجة قانون العرض والطلب والكساد والركود العالمي تزامن معه وجود انهيار في كل المجالات المرتبطة بأسعار النفط والغاز والطاقة متمثلة في انهيار معظم البورصات العالمية التي تأثرت به شركات عالمية كبرى لتسقط