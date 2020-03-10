سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مجلس النواب يحيل تقرير أزمة مياه الأمطار إلى الحكومة

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٩ م
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، إحالة توصيات اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن موضوع غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار المتساقطة 22 أكتوبر الماضي، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم تجاهها. وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته المنعقدة 3 نوفمبر الماضي، على إحالة موضوع غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، ومكتب لجنة النقل والمواصلات، لدراسة وإعداد تقرير يعرض على المجلس يقرر في شأنه ما يراه.
وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا يوم 18 نوفمبر، نظرت فيه الموضوع المحال إليها وعرضت تقريرها بشأنه ووافقت عليه. وأوصى تقرير اللجنة بضرورة العمل على تدعيم ورفع كفاءة جميع الأنفاق وخطوط الطرد لاستيعاب الزيادة في كمية المياه المتدفقة، وزيادة عدد الشفاطات والبدلات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها
اقرأ المزيد
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر يضع ضوابط تنظيمية لمواجهة كورونا بجميع قطاعاته

أصدر فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، منشورًا يحدد الضوابط التنظيمية، لمواجهة ظهور فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، تماشيًا مع التوجهات التي صدرت عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة ظهور الفيروس.
نقابة-الصحفيين

«الصحفيين» تعقم مبناها بالكامل لمواجهة فيروس كورونا

قامت نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، بتعقيم مبناها كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك تماشيًا مع قرار الحكومة المصرية في هذا الشأن، وحرصًا على سلامة الزملاء الصحفيين. كانت النقابة قد قررت تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات، كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة.
محمد-عبد-العاطى

وزير الري: خطة قومية للموارد المائية بـ50 مليار دولار حتى عام 2037

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، إن هناك خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة استثمارية تبلغ 50 مليار دولار. جاء ذلك ردا على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير الموارد المائية والري في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الثلاثاء.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزيرة الصحة: لدينا أحدث كواشف كورونا ولا إصابات بين الطواقم الطبية

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر من الدول منخفضة الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وأن هناك 59 إصابة بالفيروس بمصر تم اكتشاف 51 منها بالإجراءات الاحترازية دون ظهور أي أعراض مرضية عليهم. وقالت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير السياحة والآثار خالد العناني ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل اليوم الثلاثاء، إن مصر كانت من أولى الدول التي اتخذت إجراءات احترازية قوية على مستوى العالم؛ كما إنها من أول ثلاث دول على مستوى العالم اتخذت إجراءات احترازية في مطاراتها منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن الفيروس في 7 يناير الماضي.
اقرأ المزيد من الأخبار
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، ووسط سيناء بالإضافة إلى سقوط أمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، كما يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فيما تتراوح سرعة الرياح ما بين نشطة إلى معتدلة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
محمد-فؤاد-عضو-مجلس-النواب

نائب: استاد القاهرة أصبح دار مناسبات

تقدم النائب محمد فؤاد، اليوم الأحد، طلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن حفل عيد الحب الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي، موضحا أنه تقدم بطلب إحاطة، في يناير الماضي، بشأن أزمة عدم السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب، والذي ألقى الضوء على عدم السماح للجماهير المصرية بالعودة مرة أخرى إلى المدرجات، وسبق وأن تم التقدم بطلب في يناير 2017، وتمت مناقشته فى حضور وزير الشباب والرياضة الأسبق، وفى 18 يناير 2017 تم التقدم بتوصية لعودة الجماهير للملاعب مرة أخرى.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، اليوم الأحد، أمطار على السواحل السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، على أن يكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

الأرصاد: غدا أمطار على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا الأحد، أمطار على السواحل السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، على أن يكون الطقس مائل للبرودة على شمال الب?د حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، وتؤدي إلى اضطراب الم?حة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]