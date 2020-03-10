مجلس النواب يحيل تقرير أزمة مياه الأمطار إلى الحكومة

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٩ م

أمطار - صورة أرشيفية

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، إحالة توصيات اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن موضوع غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار المتساقطة 22 أكتوبر الماضي، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم تجاهها. وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته المنعقدة 3 نوفمبر الماضي، على إحالة موضوع غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، ومكتب لجنة النقل والمواصلات، لدراسة وإعداد تقرير يعرض على المجلس يقرر في شأنه ما يراه.

وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا يوم 18 نوفمبر، نظرت فيه الموضوع المحال إليها وعرضت تقريرها بشأنه ووافقت عليه. وأوصى تقرير اللجنة بضرورة العمل على تدعيم ورفع كفاءة جميع الأنفاق وخطوط الطرد لاستيعاب الزيادة في كمية المياه المتدفقة، وزيادة عدد الشفاطات والبدلات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها