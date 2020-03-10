المنيا تلغي الاحتفال بالعيد القومي بسبب «كورونا»

تحرير:محمد الزهراوي ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م

كورونا - صورة أرشيفية

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إلغاء كافة الفعاليات الخاصة باحتفال المحافظة بعيدها القومي، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 18 مارس الجاري، وذلك تنفيذا للكتاب الدوري رقم 58 لسنة 2020 الصادر من وزير التنمية المحلية بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة لمجابهته. وأصدر المحافظ كتابا دوريا رقم 16 لسنة 2020 لجميع رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الشركات والهيئات بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتضمن الكتاب إلغاء كافة الاحتفالات والاجتماعات الكبرى في نطاق الوحدة المحلية والتي يترتب عليها تجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير كافة المباني الحكومية التابعة للجهة ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية، مع التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في