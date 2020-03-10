المنيا تلغي الاحتفال بالعيد القومي بسبب «كورونا»
تحرير:محمد الزهراوي
١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م
كورونا - صورة أرشيفية
قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إلغاء كافة الفعاليات الخاصة باحتفال المحافظة بعيدها القومي، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 18 مارس الجاري، وذلك تنفيذا للكتاب الدوري رقم 58 لسنة 2020 الصادر من وزير التنمية المحلية بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة لمجابهته. وأصدر المحافظ كتابا دوريا رقم 16 لسنة 2020 لجميع رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الشركات والهيئات بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وتضمن الكتاب إلغاء كافة الاحتفالات والاجتماعات الكبرى في نطاق الوحدة المحلية والتي يترتب عليها تجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير كافة المباني الحكومية التابعة للجهة ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية، مع التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في
وتضمن الكتاب إلغاء كافة الاحتفالات والاجتماعات الكبرى في نطاق الوحدة المحلية والتي يترتب عليها تجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير كافة المباني الحكومية التابعة للجهة ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية، مع التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها.
وتضمنت الإجراءات الاستمرار في فتح غرف العمليات وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة فورا بأي اشتباه في حالات مصابين جديدة أو أي إجراءات يتم اتخاذها للوقاية حتى يتم إبلاغ الوزارة، وفيما يتعلق بالمساجد الأهلية يتم تطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، أما المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة يتم التطهير عقب كل صلاة، وبالنسبة للكنائس والأديرة يتم التنسيق بين الوحدة المحلية ومسئولي الكنيسة.