«الآثار» تنفي إلغاء أية أنشطة سياحية في مصر

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٤ م

السياحة في مصر - صورة أرشيفية

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بمختلف محافظاتها تسير بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي، نافيا إلغاء أية أنشطة سياحية أو ترفيهية في مصر، قائلا إن القطاع السياحي يعمل بشكل منتظم، حيث زار اليوم الآلاف من الزائرين والوفود السياحية العديد من الأماكن الأثرية بمصر بصفة عامة ومدينة الأقصر بصفة خاصة، منها معبد حتشبسوت بالدير البحري ووادى الملوك ومعبد مدينة هابو بالبر الغربي بالأقصر ومعابد الكرنك والأقصر بالبر الشرقي.

وأشار وزيري إلى أن معدلات الزيارة في جميع المواقع والمناطق الأثرية بالأقصر كما هي وفقا للموسم السياحي الحالي، وأن أعداد السائحين هذا الموسم في معبد حتشبسوت ووادي الملوك علي سبيل المثال قد فاقت معدلاتها التي تم تسجيلها في نفس التوقيت من العام الماضي.ومن جانبهم، أعرب عدد من السائحين عن سعادتهم بزيارة