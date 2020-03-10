البورصة تبدأ تعويض الخسائر وتصعد 1.97% بنهاية التعاملات

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٤ م

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.97% إلى مستوى 11199 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب. بينما هبط مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.24%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم، صافي شراء بقيمة 7.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 8.3 مليون جنيه.وكانت مؤشرات البورصة المصرية تراجعت بشكل حاد مع نهاية تعاملات أمس، تأثرا بالأسواق العالمية والخليجية

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم، صافي شراء بقيمة 7.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 8.3 مليون جنيه.



وكانت مؤشرات البورصة المصرية تراجعت بشكل حاد مع نهاية تعاملات أمس، تأثرا بالأسواق العالمية والخليجية بعد هبوط أسعار البترول لمستويات قياسية.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط 7.31% مع نهاية تعاملات أمس.



