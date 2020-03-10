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«لسوء الطقس».. الحكومة تقرر تعطيل الدراسة الخميس المقبل

تحرير:التحرير ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٩ م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، الخميس الموافق 12 مارس 2020، وفقا للتقرير الذي تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها. وأوضح أن تقرير الأرصاد أفاد بأنه من المتوقع أن تسقط
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صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر يضع ضوابط تنظيمية لمواجهة كورونا بجميع قطاعاته

أصدر فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، منشورًا يحدد الضوابط التنظيمية، لمواجهة ظهور فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، تماشيًا مع التوجهات التي صدرت عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة ظهور الفيروس.
نقابة-الصحفيين

«الصحفيين» تعقم مبناها بالكامل لمواجهة فيروس كورونا

قامت نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، بتعقيم مبناها كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك تماشيًا مع قرار الحكومة المصرية في هذا الشأن، وحرصًا على سلامة الزملاء الصحفيين. كانت النقابة قد قررت تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات، كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة.
محمد-عبد-العاطى

وزير الري: خطة قومية للموارد المائية بـ50 مليار دولار حتى عام 2037

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، إن هناك خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة استثمارية تبلغ 50 مليار دولار. جاء ذلك ردا على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير الموارد المائية والري في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الثلاثاء.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزيرة الصحة: لدينا أحدث كواشف كورونا ولا إصابات بين الطواقم الطبية

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر من الدول منخفضة الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وأن هناك 59 إصابة بالفيروس بمصر تم اكتشاف 51 منها بالإجراءات الاحترازية دون ظهور أي أعراض مرضية عليهم. وقالت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير السياحة والآثار خالد العناني ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل اليوم الثلاثاء، إن مصر كانت من أولى الدول التي اتخذت إجراءات احترازية قوية على مستوى العالم؛ كما إنها من أول ثلاث دول على مستوى العالم اتخذت إجراءات احترازية في مطاراتها منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن الفيروس في 7 يناير الماضي.
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فيروس- كورونا (18)

حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» في جامعة قناة السويس

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيسة جامعة قناة السويس، أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات مستعدة للتعامل مع أي اشتباه في أي حالة على مدار 24 ساعة، متابعة بأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة داخل الكليات والمدن الجامعة، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى داخل الإدارة الطبية بالجامعة والمستشفيات الجامعية. وكانت رئيسة الجامعة قد أصدرت قرارا بتأجيل كل الفعاليات التي تتضمن حشودا طلابية حيث تم إلغاء الندوات والمؤتمرات والاحتفالات الكبرى.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يفتتح هرم زوسر: ترميمه تكلف 104 ملايين جنيه

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، افتتاح هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية للزيارة لأول مرة منذ 14 عاما، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه بتكلفة أكثر من 104 ملايين جنيه وتطوير المنطقة المحيطة به، قائلا إن هرم زوسر أقدم بناء حجري في العالم، وإن الدولة تولي أهمية قصوى بترميم العديد من المشروعات الأثرية من مختلف الحضارات بمئات الملايين من الجنيهات لاحياء تراثنا الحضاري، جاء ذلك في أثناء مؤتمر صحفي عقده بمنطقة آثار سقارة.
مصطفى-مدبولي

المعاملة بالمثل.. مصر تحظر دخول القطريين بسبب كورونا

أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حظر دخول المواطنين القطريين والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين حاملي الجنسية القطرية حتى في حال حملهم لإقامة سارية في مصر اعتبارا من يوم غد الجمعة المقبل. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتبارا من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر".
مصطفى-مدبولي

مدبولي يتابع جهود إدارة الأزمات للوقاية من «كورونا»

تابع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس "كورونا" (COVID-19). وأكد أسامة الجوهري القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز، سيبدأ التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والأزهر الشريف، لتنظيم دورات تدريب توعوية لمديري مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدرسين، والأطقم الصحية على إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا.
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