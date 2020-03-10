«لسوء الطقس».. الحكومة تقرر تعطيل الدراسة الخميس المقبل

تحرير:التحرير ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٩ م

رئيس الوزراء

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، الخميس الموافق 12 مارس 2020، وفقا للتقرير الذي تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها. وأوضح أن تقرير الأرصاد أفاد بأنه من المتوقع أن تسقط