«لسوء الطقس».. الحكومة تقرر تعطيل الدراسة الخميس المقبل
تحرير:التحرير
١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٩ م
رئيس الوزراء
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، الخميس الموافق 12 مارس 2020، وفقا للتقرير الذي تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.
وأوضح أن تقرير الأرصاد أفاد بأنه من المتوقع أن تسقط
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.
وأوضح أن تقرير الأرصاد أفاد بأنه من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة.
وناشد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المواطنين توخي الحذر في ظل هذه الأجواء غير الطبيعية.