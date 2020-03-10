«بسبب الطقس».. الأزهر: تعطيل الدراسة الخميس المقبل

تحرير:محمد فتحي ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٥ م

شيخ الأزهر_ أرشيفية

قرر فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية والجامعة، على مستوى الجمهورية، الخميس المقبل لسوء الأحوال الجوية، ويشمل القرار الطلاب والعاملين بالعملية التعليمية. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المتوقع تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

ويأتي القرار في إطار حرص الأزهر الشريف على أبنائه الطلاب والعاملين به، ولإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية اتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل سوء. كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،