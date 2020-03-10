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«بسبب الطقس».. الأزهر: تعطيل الدراسة الخميس المقبل

تحرير:محمد فتحي ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٥ م
شيخ الأزهر_ أرشيفية
شيخ الأزهر_ أرشيفية
قرر فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية والجامعة، على مستوى الجمهورية، الخميس المقبل لسوء الأحوال الجوية، ويشمل القرار الطلاب والعاملين بالعملية التعليمية. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المتوقع تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.
ويأتي القرار في إطار حرص الأزهر الشريف على أبنائه الطلاب والعاملين به، ولإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية اتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل سوء. كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
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صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر يضع ضوابط تنظيمية لمواجهة كورونا بجميع قطاعاته

أصدر فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، منشورًا يحدد الضوابط التنظيمية، لمواجهة ظهور فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، تماشيًا مع التوجهات التي صدرت عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة ظهور الفيروس.
نقابة-الصحفيين

«الصحفيين» تعقم مبناها بالكامل لمواجهة فيروس كورونا

قامت نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، بتعقيم مبناها كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك تماشيًا مع قرار الحكومة المصرية في هذا الشأن، وحرصًا على سلامة الزملاء الصحفيين. كانت النقابة قد قررت تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات، كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة.
محمد-عبد-العاطى

وزير الري: خطة قومية للموارد المائية بـ50 مليار دولار حتى عام 2037

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، إن هناك خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة استثمارية تبلغ 50 مليار دولار. جاء ذلك ردا على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير الموارد المائية والري في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الثلاثاء.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزيرة الصحة: لدينا أحدث كواشف كورونا ولا إصابات بين الطواقم الطبية

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر من الدول منخفضة الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وأن هناك 59 إصابة بالفيروس بمصر تم اكتشاف 51 منها بالإجراءات الاحترازية دون ظهور أي أعراض مرضية عليهم. وقالت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير السياحة والآثار خالد العناني ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل اليوم الثلاثاء، إن مصر كانت من أولى الدول التي اتخذت إجراءات احترازية قوية على مستوى العالم؛ كما إنها من أول ثلاث دول على مستوى العالم اتخذت إجراءات احترازية في مطاراتها منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن الفيروس في 7 يناير الماضي.
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

«لسوء الطقس».. الحكومة تقرر تعطيل الدراسة الخميس المقبل

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، الخميس الموافق 12 مارس 2020، وفقا للتقرير الذي تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.
السيسي (1)

قرار جمهوري بتعيين 4 أعضاء بهيئة كبار العلماء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين 4 أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. وضم القرار كلا من الدكتور السعيد السيد السيد عبادة أستاذ النقد والأدب المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور حسن أحمد محمد جبر أستاذ التفسير بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، والدكتور محمود توفيق محمد سعد أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، والدكتور محمد حسنى إبراهيم سليم أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.
احمد-الطيب (1)

الطيب: وقف حمامات دماء التكفير يكون بمذهب أهل السنة

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنه قد كُتِبَ الخلودُ لمذهبِ هذَيْنِ الإمامَيْنِ –الأشعري والماتريدي- بسبب أنَّه لم يكن مذهبًا جديدًا اختَرَعه الماتريديُّ أو الأشعريُّ، يميل إلى العقل على حساب النَّص، أو ينحاز لظاهر النص على حساب العقل، وإنما هو مذهب يقرِّر ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمسَّك به ويناضل عنه ويقيم الحجج والبراهين عليه، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية» بأوزباكستان، اليوم الثلاثاء.
عزاء -مبارك (1)

شيخ الأزهر يقدم العزاء في الرئيس الراحل حسني مبارك

حرص الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق مبارك، الذى أقيم بمسجد المشير طنطاوي. كان علاء مبارك، نشر وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، إذ جاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها،حربا وسلاما».
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