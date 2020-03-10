إصابة 7 أطفال ومشرفة في تصادم سيارتين بالبحيرة

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٤ م

حادث - أرشيفية

حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى تقل أطفال حضانة بطريق "المعدية - إدكو" أمام قرية النمرة 5، أسفر عن إصابة 7 أطفال ومشرفة الحضانة. اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق إدكو قرية المعدية أمام قرية نمرة 5 ووجود مصابين. الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث وبالمعاينة تبين اصطدام سيارتين أحداهما مخصصة لنقل تلاميذ الحضانة، وتبين إصابة 7 أطفال ومشرفة.

الحادث أسفر عن إصابة كلا من: رودينا حسن اللبياني، وسيف عمرو، ويوسف أحمد، وعبدالله حمادة، وحبيبة محمود، ومصطفي حمادة، ومحمد أحمد، كما أصيبت إيناس بدوي مشرفة الحضانة. تم نقل المصابين لمستشفى إدفو المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحويل 3 أطفال حالتهم خطرة للمستشفى الجامعي بالإسكندرية. تحرر عن ذلك المحضر