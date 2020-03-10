جريمة

إصابة 7 أطفال ومشرفة في تصادم سيارتين بالبحيرة

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٤ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى تقل أطفال حضانة بطريق "المعدية - إدكو" أمام قرية النمرة 5، أسفر عن إصابة 7 أطفال ومشرفة الحضانة. اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق إدكو قرية المعدية أمام قرية نمرة 5 ووجود مصابين. الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث وبالمعاينة تبين اصطدام سيارتين أحداهما مخصصة لنقل تلاميذ الحضانة، وتبين إصابة 7 أطفال ومشرفة.
الحادث أسفر عن إصابة كلا من: رودينا حسن اللبياني، وسيف عمرو، ويوسف أحمد، وعبدالله حمادة، وحبيبة محمود، ومصطفي حمادة، ومحمد أحمد، كما أصيبت إيناس بدوي مشرفة الحضانة. تم نقل المصابين لمستشفى إدفو المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحويل 3 أطفال حالتهم خطرة للمستشفى الجامعي بالإسكندرية. تحرر عن ذلك المحضر
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«جثة وطلق ناري».. غموض مقتل شاب في قرية بالعياط

جثة لشاب في العقد الثالث من العمر عثر عليها بقرية جرزا في العياط، شكلت لغزا تسعى الأجهزة الأمنية بالجيزة لفك غموضه وضبط المتهم. بلاغ ورد لقسم شرطة العياط من غرفة النجدة، يفيد بوقوع جريمة قتل بقرية جرزا، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب يدعى "صابر. ف" مصاب بطلق ناري. التحريات دلت أن شخص أطلق النيران على المجني عليه ولاذ بالفرار، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية الجناة والدافع وراء إرتكاب الجريمة.
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بيتحرك أثناء الصلاة.. مهندس يطعن مواطنًا داخل مسجد بالإسماعيلية

واقعة غريبة شهدتها محافظة الإسماعيلية، إذ أقدم مهندس على طعن محاسب أثناء الصلاة داخل المسجد. اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارا من الرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان بورود بلاغ بإصابة أحد الأشخاص داخل مسجد الجمعية الشرعية بشارع طنطا دائرة القسم. وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى المستشفى الجامعي تبين أن المصاب يدعى "حسام . م." 44 عامًا، محاسب، مصابا بجرح قطعي نافذ بالجانب الأيسر من الظهر.
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وقف البصمة الأبرز.. 4 تعليمات للنيابة لمواجهة كورونا

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، 4 تعليمات لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد داخل النيابات بمختلف أنحاء الجمهورية، وقرر بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وإلزام كافة النيابات باتباع التقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز المتهمين وتعقيمها إن لزم الأمر، بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وبعد إخطار إدارة النيابات لتحمل المصاريف.
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النائب العام يأمر بحبس «نائب المقطم» لتقاضيه رشوة

أمر النائب العام، بحبس جمال إبراهيم سيد محمد وشهرته جمال الشويخي، عضو مجلس النواب، 4 أيام على ذمة التحقيقات لطلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة؛ مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري، وجارٍ استكمال التحقيقات. وألقت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الإثنين، القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في القضية رقم 501 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة «نكست هوم».
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طعنات-سكين-جريمة

بيتحرك أثناء الصلاة.. مهندس يطعن مواطنًا داخل مسجد بالإسماعيلية

واقعة غريبة شهدتها محافظة الإسماعيلية، إذ أقدم مهندس على طعن محاسب أثناء الصلاة داخل المسجد. اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارا من الرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان بورود بلاغ بإصابة أحد الأشخاص داخل مسجد الجمعية الشرعية بشارع طنطا دائرة القسم. وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى المستشفى الجامعي تبين أن المصاب يدعى "حسام . م." 44 عامًا، محاسب، مصابا بجرح قطعي نافذ بالجانب الأيسر من الظهر.
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إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بوادي النطرون

حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة بالطريق الصحراوي عند الكيلو 140 اتجاه الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون، أسفر عن إصابة 5 أشخاص. اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالكيلو 140 اتجاه الإسكندرية ووجود مصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين من الفحص إصابة كلا من: زينب أحمد حسين 36عاما، وإيناس السيد 45 عاما، وأميرة أحمد عبد السلام 36 عاما، وغادة عمر منصور 48 عاما، ورأفت سعد 54 عاما.
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الأنبوبة انفجرت.. مصرع سيدة وإصابة شخصين في حريق بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب شخصين آخرين في حريق منزل بقرية كوم بدار بدائرة مركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج. اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مركز شرطة المنشاة يفيد بنشوب حريق ووجود متوفاة ومصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين من التحريات اندلاع حريق في منزل مكون من طابقين ملك ناصر عبداللاه عرابي، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.
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إصابة 26 عاملا في انقلاب سيارة بالبحيرة

انقلبت سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوى عند الكيلو 113 امام قرية الروضة والتقوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، ما تسبب في إصابة 26 عاملا من مستقليها، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية.
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