سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزيرة الصحة: لدينا أحدث كواشف كورونا ولا إصابات بين الطواقم الطبية

١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٤ م
هالة زايد
هالة زايد
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر من الدول منخفضة الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وأن هناك 59 إصابة بالفيروس بمصر تم اكتشاف 51 منها بالإجراءات الاحترازية دون ظهور أي أعراض مرضية عليهم. وقالت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير السياحة والآثار خالد العناني ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل اليوم الثلاثاء، إن مصر كانت من أولى الدول التي اتخذت إجراءات احترازية قوية على مستوى العالم؛ كما إنها من أول ثلاث دول على مستوى العالم اتخذت إجراءات احترازية في مطاراتها منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن الفيروس في 7 يناير الماضي.
وأضافت أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها تؤكد قوة الدولة المصرية والمنظومة الصحية في مصر؛ وأنه تم إجراء الفحوصات على عينة عشوائية تبلغ 558 شخصا من العاملين في المراكب النيلية العائمة والثابتة.وتابعت أن مصر تملك أحدث الكواشف لفيروس كورونا؛ وأنها من أولى 4 دول في المنطقة تملك تلك الكواشف؛ كما ستصل
اقرأ المزيد
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر يضع ضوابط تنظيمية لمواجهة كورونا بجميع قطاعاته

أصدر فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، منشورًا يحدد الضوابط التنظيمية، لمواجهة ظهور فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، تماشيًا مع التوجهات التي صدرت عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة ظهور الفيروس.
نقابة-الصحفيين

«الصحفيين» تعقم مبناها بالكامل لمواجهة فيروس كورونا

قامت نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، بتعقيم مبناها كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك تماشيًا مع قرار الحكومة المصرية في هذا الشأن، وحرصًا على سلامة الزملاء الصحفيين. كانت النقابة قد قررت تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات، كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة.
محمد-عبد-العاطى

وزير الري: خطة قومية للموارد المائية بـ50 مليار دولار حتى عام 2037

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، إن هناك خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة استثمارية تبلغ 50 مليار دولار. جاء ذلك ردا على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير الموارد المائية والري في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الثلاثاء.
احمد-الطيب (3)

«بسبب الطقس».. الأزهر: تعطيل الدراسة الخميس المقبل

قرر فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية والجامعة، على مستوى الجمهورية، الخميس المقبل لسوء الأحوال الجوية، ويشمل القرار الطلاب والعاملين بالعملية التعليمية. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المتوقع تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.
اقرأ المزيد من الأخبار
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا في مصر إلى 59 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد-19)، وصل إلى 59 حالة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليًا لفيروس الكورونا، اليوم، الإثنين، 4 حالات منهم 3 مصريين وسيدة أجنبية وجميعهم من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن اكتشاف تلك الحالات جاء ضمن أعمال الترصد والتقصي التي تقوم بها الفرق الوقائية بالوزارة للمخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي ثبتت إيجابيتها، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ55 حالة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي ياسم وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي ثبتت إيجابيها في المعامل المركزية ارتفع إلى 55 حالة، لافتًا إلى أن الرقم الأخير كان 48 حالة، وبالتالي ارتفع الحالات بمعدل 7 حالات اليوم. وأضاف المتحدث باسم وزارةالصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الـ 7 إصابات الجديدة، بينهم ممرض المصاب القادم من صربيا، بجانب أحد أقاربه، بالإضافة لأحد المصريين العائدين من العمرة، واثنين من أقارب أحد الأجانب، بجانب شخص كان على الباخرة السياحية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

هالة زايد: 33 إصابة جديدة بكورونا على باخرة الأقصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن إعادة تحليل الحالات التي أعلن إصابتها بفيروس كورونا على متن الباخرة النيلية في الأقصر، أثبتت سلبية تحاليل 11 شخصا، وسيتم نقلهم إلى الحجر الصحي، إضافة إلى 33 حالة جديدة تأكد إصابتهم بكورونا، مشيرة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، بمقر مجلس الوزراء، إلى أن المركب كان على متنها 171 شخصا، منهم 101 أجنبي، و70 مصريا، وأن هناك 19 أجنبيا حاملين للفيروس، موضحة أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني.
وزيرة الصحة

بعد عودتها من الصين.. «كارت متابعة» لوزيرة الصحة بسبب كورونا

حررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كارت متابعة فور وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، قادمة من الصين بعد زيارة استغرقت عدة أيام، حملت فيها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]